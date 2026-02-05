Meghalaya Coal Mine Blast : मेघालय हादरलं! अवैध कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, मृतांचा आकडा १८ वर; अनेक अडकल्याची भीती

Death Toll Rises to 18 in Illegal Coal Mining Explosion : मेघालयमध्ये पूर्व जैंतिया हिल्स जिल्ह्यात आज एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. या ठिकाणी अवैध कोळसा खाणीत झालेल्या भयानक स्फोटात आतापर्यंत १८ कामगारांना जीव गमावावा लागला आहे. तर, या खाणीत आणखी काहीजण अडकले असल्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त केले आणि मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. सुरूवातीला या घटनेत दहा कामगारांच्या मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. नंतर १६ आणि आता हाती आलेल्या माहितीनुसार १८ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधीतून (पीएमएनएरएफ) प्रत्येक मृतांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल, तर जखमींना ५० हजार रुपये मिळतील अशी घोषणा मोदींनी केली आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, मेघालयातील पूर्व जैंतिया हिल्स जिल्ह्यातील एका बेकायदेशीर कोळसा खाणीत गुरुवारी झालेल्या स्फोटात किमान १८ कामगारांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण अडकल्याची भीती आहे. पोलिस महासंचालक आय नोंगरांग यांनी ही माहिती दिली आहे.
डीजीपी म्हणाले की, ही घटना थांगस्कू परिसरात घडली आणि बचाव पथके शोध मोहीम राबवत आहेत. ते म्हणाले, "आम्हाला आतापर्यंत १६ मृतदेह सापडले आहेत, परंतु स्फोटाच्या वेळी खाणीत किती लोक होते याची अचूक माहिती आमच्याकडे नाही. आणखी बरेच जण अडकल्याची भीती आहे."
