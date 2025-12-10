Mehul Choksi Extradition : मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा; बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

Summaryतो भारतात प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी विविध कायदेशीर मार्ग वापरत आहे.त्याने ईडीच्या FEO कारवाईला आव्हान दिले होते, पण मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली.नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी हे 13,000 कोटींच्या PNB घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत..Mehul Choksi Plea Rejected : पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपी फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला मंगळवारी बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. चोक्सीने भारतात प्रत्यार्पणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी अपील न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे त्याला देशात परत आणण्यासाठी भारतीय एजन्सींच्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी मिळाली आहे..चोक्सीचा जामीन अर्जही अलिकडेच फेटाळण्यात आला होता कारण तो पळून जाण्याचा धोका आहे. पीएनबी घोटाळ्यात हवा असलेला मेहुल चोक्सी २०१८ पासून प्रत्यार्पण टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, त्याने अलीकडेच विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता ज्यामध्ये त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) घोषित करण्याची ईडीची कारवाई रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण गेल्या महिन्यात, मुंबईतील विशेष न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली..Mehul Choksi: मेहुल चोक्सीला भारतात आणणार! मुंबईतील 'या' तुरूंगात होणार रवानगी, कशी असणार सुविधा?.१३,००० कोटींचा पीएनबी घोटाळामेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी हे अंदाजे १३,००० कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत. दोघांवरही पीएनबीच्या मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेतील अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आणि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) चा गैरवापर करून हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. नीरव मोदी सध्या लंडनमध्ये तुरुंगात आहे आणि भारतात प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी तो कायदेशीर लढाई देखील लढत आहे..FAQs 1. मेहुल चोक्सीची याचिका बेल्जियमच्या न्यायालयाने का फेटाळली? बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची प्रत्यार्पणाविरोधातील अपील कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे मानले आणि भारतात हस्तांतरणाची प्रक्रिया योग्य असल्याचे म्हटले.2. यामुळे भारताच्या तपास यंत्रणांना काय फायदा होणार आहे? याचिका फेटाळल्यामुळे चोक्सीला भारतात आणण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेतील मोठी अडथळा दूर झाला.3. मेहुल चोक्सीचा जामीन अर्ज का फेटाळण्यात आला? तो पळून जाण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.4. PNB घोटाळा नेमका कशाबद्दल होता?पीएनबीच्या अधिकाऱ्यांना लाच देऊन बनावट LoU आणि LC च्या माध्यमातून हजारो कोटींचे कर्ज फसवून घेतल्याचा आरोप आहे.5. नीरव मोदी सध्या कुठे आहे?नीरव मोदी लंडनमध्ये तुरुंगात आहे आणि भारतात प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी कायदेशीर लढा देत आहे.6. मेहुल चोक्सीविरुद्ध भारतात कोणती कारवाई सुरू आहे?FEO (Fugitive Economic Offender) घोषित करण्याची प्रक्रिया, PMLA प्रकरणे आणि PNB फसवणूक याबाबतची विविध चौकशा सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.