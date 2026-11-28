DMK Rahul Gandhi Relations : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या मुद्द्यावरून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या विधेयकाला पाठिंबा द्यायचा की विरोध करायचा, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाने आज (२८ नोव्हेंबर) चेन्नईत खासदारांची बैठक बोलावली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी १० वाजता अण्णा अरिवलयम येथील 'मुरासोली मारन संकुला'तील सभागृहात ही बैठक होणार आहे..पक्षाचे सरचिटणीस दुराई मुरुगन यांनी यासंदर्भात अधिकृत पत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये पक्षाच्या सर्व खासदारांना बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून इंडिया आघाडीत मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर DMK आजच्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीला गैरहजर राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..Rahul Gandhi Action Mode : राहुल गांधी ॲक्शन मोडमध्ये; काँग्रेसच्या सर्व खासदारांना २९ नोव्हेंबरला दिल्लीत हजर राहण्याचे आदेश, विशेष अधिवेशनापूर्वी हालचालींना वेग.विधेयकाबाबत पक्षाची भूमिका आजच्या बैठकीत निश्चित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे DMK च्या निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यामुळे शरद पवार यांच्यानंतर आता स्टॅलीन यांनीही राहुल गांधी यांची साथ सोडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.