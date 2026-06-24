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PM Modi Cabinet: मोदी सरकारमधील अनेक मंत्री देणार राजीनामे? देशाच्या राजकारणात नेमकं काय घडतंय? मोठी माहिती समोर

George Kurian’s Exit Sparks Fresh Speculation Over Modi Cabinet Reshuffle : जॉर्ज कुरियन यांच्या राजीनाम्यानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या हालचालींना वेग; अनेक मंत्र्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह, नव्या चेहऱ्यांना संधीची चर्चा
Delhi Political Earthquake? Cabinet Reshuffle Buzz Grows

Delhi Political Earthquake? Cabinet Reshuffle Buzz Grows

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हा राजीनामा स्वीकारला आहे. या घटनेमुळे केंद्र सरकारमध्ये लवकरच मोठ्या प्रमाणात मंत्रिमंडळ फेरबदल होण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

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