PM Modi Cabinet: मोदी सरकारमधील अनेक मंत्री देणार राजीनामे? देशाच्या राजकारणात नेमकं काय घडतंय? मोठी माहिती समोर

नवी दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हा राजीनामा स्वीकारला आहे. या घटनेमुळे केंद्र सरकारमध्ये लवकरच मोठ्या प्रमाणात मंत्रिमंडळ फेरबदल होण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा बदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे..जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ २१ जून रोजी संपुष्टात आला. भाजपने त्यांना पुन्हा नामनिर्देशन न करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांचे मंत्रिपद सोडणे अपरिहार्य झाले होते. खासदारकी नसल्यामुळे त्यांचा राजीनामा अपेक्षितच होता, असे राजकीय वर्तुळात मानले जाते.पंतप्रधानांची राष्ट्रपती भेट आणि चर्चामंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कार वितरण समारंभाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. ही भेट अधिकृतपणे सदिच्छा भेट म्हणून सांगितली जात असली तरी, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यावेळी संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलावरही विचारविनिमय झाला. पंतप्रधानांच्या अलीकडील परदेश दौऱ्यांनंतर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.भाजपच्या सूत्रांनुसार, मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल होणार असून, त्यामध्ये अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. प्रशासकीय कामकाजात नवी गती आणणे आणि पक्षाच्या राजकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे..इतर मंत्र्यांवर टांगती तलवारजॉर्ज कुरियन यांच्याप्रमाणेच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांचाही राज्यसभा कार्यकाळ संपला आहे. भाजपने त्यांना पुन्हा संधी न दिल्याने मंत्रिमंडळात आणखी एक जागा रिक्त झाली आहे.केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी आणि हर्ष मल्होत्रा यांची अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली येथे भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षातील ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या धोरणानुसार या दोघांनाही आपापल्या राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे.याशिवाय, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी. एल. वर्मा यांचा राज्यसभा कार्यकाळ यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. पक्ष लवकरच त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..फेरबदलाची कारणेसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा फेरबदल केवळ कार्यकाळ संपल्यामुळे होत नाही. काही मंत्रालये पंतप्रधान मोदी यांनी ठरवलेल्या प्रशासकीय गती आणि प्राधान्यक्रमांशी जुळवून घेताना अडचणी अनुभवत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर मंत्रालयांना नवी ऊर्जा आणि नवा दृष्टिकोन देण्यासाठी नव्या चेहऱ्यांना जबाबदारी देण्याचा विचार सुरू आहे.शिंदे गटाला अधिक प्रतिनिधित्व?उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) शिंदे गटाचे संख्याबळ वाढले आहे. राजकीय संतुलन राखण्यासाठी शिंदे गटाला मंत्रिमंडळात अतिरिक्त जागा दिली जाऊ शकते..PM VBRY: तुमच्या खात्यात १५,००० रुपये आले का? आज लाखो जणांना मिळणार थेट लाभ; आधी पात्रता तपासा....पश्चिम बंगालला मोठी संधीमे महिन्यातील निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने अनपेक्षित मोठा विजय मिळवला. या यशानंतर केंद्र सरकारमध्ये बंगालचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील पक्षाच्या संघटनात्मक बळकटीला चालना मिळेल, असे मानले जाते..कुरियन यांना राज्यपालपदाची शक्यताराजकीय चर्चेनुसार, जॉर्ज कुरियन यांची पक्षाप्रती निष्ठा लक्षात घेता त्यांना लवकरच एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद दिले जाण्याची शक्यता आहे. येत्या जुलै महिन्यात कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांच्या राज्यपालांचा कार्यकाळ संपत आहे. या जागांसाठी कुरियन यांचा विचार होऊ शकतो.केरळमध्ये भाजपचे कार्यालय सांभाळणारे कुरियन यांना पंतप्रधान मोदींनी थेट मंत्रीपद दिले होते. त्यावेळी सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. कुरियन यांनी स्वतः सांगितल्याप्रमाणे, ते केवळ पंतप्रधान मोदींच्या विश्वासामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात आले. पक्षासाठी कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न बाळगता त्यांनी जमिनीपातळीवर काम केले आहे..ज्येष्ठ नेत्यांना राजदूतपददुसरीकडे, काही ज्येष्ठ नेत्यांना राजदूत किंवा उच्चायुक्त म्हणून परदेशी नियुक्त्या देण्याची तयारी सुरू आहे. अलीकडेच भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी यांची बांगलादेशात उच्चायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. हा ट्रेंड पुढेही कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Narendra Modi: १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदींचा भावनिक सूर! नेहरूंचा विक्रम मोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.