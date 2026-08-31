Mohan Bhagwat Canada Visit : भारत 'महाशक्ती' की ‘विश्वगुरू’ ? कॅनडातील भाषणात मोहन भागवतांनी सांगितला भारतीय विचार

Mohan Bhagwat's Canada Visit and Toronto Event : अमेरिकेच्या दौऱ्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत आता कॅनडात दाखल झाले आहेत. टोरंटो येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘‘हिन्दू विश्व बंधु – एम्ब्रेस द वर्ल्ड इन फ्रेंडशिप’’ या कार्यक्रमात त्यांनी भारताची सांस्कृतिक परंपरा, हिंदुत्वाची व्यापक संकल्पना आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या विचारावर भाष्य केले..मोहन भागवत यांनी सांगितले की, हिंदू परंपरेत सर्व लोकांचा आदर करण्याची आणि त्यांना स्वीकारण्याची भावना आहे. धर्म, उपासनेच्या पद्धती किंवा जीवनशैली वेगवेगळ्या असल्या तरी मानवता एकच आहे. ‘हिंदू’ या शब्दाला केवळ एका भाषेपुरते किंवा विशिष्ट उपासना पद्धतीपुरते मर्यादित करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..यापूर्वी अमेरिकेतील कार्यक्रमात बोलताना भागवत यांनी ‘मुस्लिमांना भारतातून बाहेर काढणे हे हिंदुत्व नाही’, असे म्हटले होते. भारताने इतिहासात विविध समुदायांना आश्रय दिला असून मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि ज्यू समाजांनी आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवत भारतात वास्तव्य केले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले..RSS Chief Mohan Bhagwat : 'भारतात मुस्लिमांनी राहू नये' असे म्हणणारी व्यक्ती हिंदू असू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरुन मोहन भागवत यांचे मोठे विधान, सर्वधर्मीय सलोख्याचा दिला संदेश.‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा विचारटोरंटोतील भाषणात भागवत यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ म्हणजेच संपूर्ण पृथ्वी हे एक कुटुंब असल्याच्या भारतीय विचारावर भर दिला. मानवी शरीर, आकार आणि वर्ण वेगवेगळे असले तरी मुळात सर्व मानव एकच आहेत. त्यामुळे इतरांची सेवा करणे हे आपले कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले..भारताने जगावर वर्चस्व गाजवण्याऐवजी ज्ञान, मूल्ये आणि सेवेमधून प्रभाव निर्माण केला, असे भागवत म्हणाले. त्यामुळे भारताला ‘महासत्ता’पेक्षा ‘विश्वगुरू’ म्हणून ओळख मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले..Mohan Bhagwat: मुलांना आजी-आजोबांकडे सोपवा : डॉ. मोहन भागवत; ‘गुगलबाबा’ऐवजी कौटुंबिक संस्कारांवर भर.‘विविधता हेच एकतेचे रूप’भारताची परंपरा परोपकार आणि जगाशी आपुलकीचे नाते जपणारी आहे. मदतीची अपेक्षा असताना भारताने शक्य तितक्या वेळा मदतीचा हात पुढे केला आणि अनेकदा विनंती नसतानाही मदत केली, असे भागवत यांनी नमूद केले..विविधतेमुळे भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होत नाही; उलट भारतीय परंपरेत विविधता हेच एकतेचे एक रूप आहे, असा संदेश त्यांनी दिला. हिंदू चेतनेमध्ये सजीव आणि निर्जीव अशा सर्वांनाच आपले मानण्याची भावना असल्याचे सांगत त्यांनी मानवतेच्या कल्याणासाठी सेवा आणि आपुलकीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.