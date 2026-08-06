''Gen Z सगळ्यात प्रामाणिक पिढी, सरकारने आधीच बोलणी करायला पाहिजे होती'', सरसंघचालक मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले?

Gen Z Most Honest Generation: दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची 'Gen Z' तरुणांबद्दलची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. मुंबईत 'जेन-झी' आणि 'जेन-अल्फा' तरुणांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ही नवीन पिढी सगळ्यात प्रामाणिक असल्याचं मत भागवत यांनी मांडलं..इंडियाज इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनाइट नेशन्स संस्थेच्या वर्धापनदिनानिमित्त नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर येथे आयोजित वार्षिक चॅम्पियनशिप परिषदेत आयआयएमयूएनचे संस्थापक ऋषभ शाह यांच्याशी संवाद साधताना मोहन भागवत बोलत होते. या कार्यक्रमाला देशभरातील शंभरहून अधिक शहरांतील १५ ते १९ वयोगटातील सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती..Rajmata Jijau Birthplace Development: राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ सर्वांगीण विकासाला वेग; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीची तयारी.वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्ती आणि तरुण पिढी यांच्यातील विश्वासाच्या अभावामुळे खरा संवाद होऊ शकत नसल्याबद्दल चिंता मोहन भागवत व्यक्त केली. नात्यात आपुलकी आणि संवाद नसेल तर एकमेकांचे म्हणणे समजून घेणे कठीण होते. लोकशाहीत संवादाच्या अभावामुळेच तरुण आंदोलनाचा मार्ग निवडतात. सरकारने या नव्या पिढीच्या रास्त चिंता समजून घेऊन त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा केली पाहिजे, असेही मोहन भागवत यांनी नमूद केले..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये महिला का नाहीत? असा प्रश्न भागवत यांना विचारण्यात आला. ते म्हणाले, "संघाच्या स्थापनेच्या वेळी जर त्याच ढाच्यात महिलांसाठीही संघटना सुरू केली असती, तर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीमुळे ती यशस्वी होऊ शकली नसती. त्या काळात पुरुष आणि महिलांसाठी वेगवेगळ्या संघटना असणे स्वाभाविक मानले जात होते. याच उद्देशाने महिलांसाठी 'राष्ट्र सेविका समिती' ही स्वतंत्र संघटना स्थापन करण्यात आली. राष्ट्र सेविका समितीला सुरुवातीपासूनच संघाचा पूर्ण पाठिंबा होता, आज आहे आणि पुढेही राहील," असं त्यांनी स्पष्ट केलं..Nashik Village Water Crisis: खाजगी जमिनीच्या वादामुळे दसाने गावाचा पाणीपुरवठा ठप्प; संतप्त महिलांचा हंडा मोर्चा, ग्रामपंचायतीला कुलूप.'जेन-झीं'बद्दल काय म्हणाले मोहन भागवत?''लोकशाहीत आंदोलन हा देखील संवादाचाच एक मार्ग आहे आणि नागरिकांनी संविधानाचे पालन केले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून आपली मते मांडण्याचे स्पष्ट मार्ग दाखवून दिले आहेत. जर तरुण किंवा नागरिक आवाज उठवत असतील, तर ते केवळ विरोधासाठी तसं करत नसून त्यांच्यामागे नक्कीच काहीतरी खरी समस्या किंवा अडचण आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.'' अशा शब्दांत मोहन भागवत यांनी आपली भूमिका मांडली.तसेच, भारतीय परंपरेत केवळ वाद-प्रतिवाद नसून पूर्वपक्ष आणि उत्तरपक्ष मानण्याची परंपरा आहे. जेव्हा भिन्न आणि विरोधी दृष्टिकोन समोर येतात, तेव्हाच एखाद्या विषयाचा सर्वांगीण आणि योग्य विचार होतो. आम्ही जेव्हा या वयाचे होतो, तेव्हा मोठे सांगतील ते मानत असू आणि जास्त प्रश्न विचारत नसू. पण आजची Gen Z आणि Gen Alpha ही अधिक प्रामाणिक आहे. त्यांचा राग रास्त असून त्यांच्याशी हुकूम लादण्याऐवजी तर्काने संवाद साधणे गरजेचे आहे, असंही भागवत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.