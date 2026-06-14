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Mohan Bhagwat Pakistan Dialogue : आपण हिटलर नाही,पाकिस्तानशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवले पाहिजेत; मोहन भागवतांचे वक्तव्य चर्चेत

RSS Pakistan Statement : भविष्यात भारताने पाकिस्तानवर मात केली तर लोकांना सामावून घेणे किंवा शांततेत राहण्याची संधी देणे हे दोनच पर्याय असतील, असे त्यांनी सांगितले. “आपण Hitler नाही” असे म्हणत त्यांनी दडपशाही टाळून चांगल्या गोष्टी जपण्यावर भर दिला.
Why Mohan Bhagwat Advocated Dialogue with Pakistan

Why Mohan Bhagwat Advocated Dialogue with Pakistan

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पाकिस्तानशी संवादाची दारे खुली ठेवण्याचे विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस (सरकार्यवाह) दत्तात्रेय होसबळे यांनी केले होते आता संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्यांच्या या विधानाचे समर्थन केले आहे. होसबळे यांचा संदर्भ शेजारील देशाच्या सरकारशी नसून तिथल्या सामान्य जनतेशी होता, असे स्पष्टीकरण सरसंघचालकांनी दिले. तिरुवनंतपुरम येथे संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित एका संवाद कार्यक्रमात भागवत यांनी हे भाष्य केले.

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