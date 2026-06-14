Mohan Bhagwat Pakistan Dialogue : आपण हिटलर नाही,पाकिस्तानशी संवादाचे मार्ग खुले ठेवले पाहिजेत; मोहन भागवतांचे वक्तव्य चर्चेत

पाकिस्तानशी संवादाची दारे खुली ठेवण्याचे विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरचिटणीस (सरकार्यवाह) दत्तात्रेय होसबळे यांनी केले होते आता संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्यांच्या या विधानाचे समर्थन केले आहे. होसबळे यांचा संदर्भ शेजारील देशाच्या सरकारशी नसून तिथल्या सामान्य जनतेशी होता, असे स्पष्टीकरण सरसंघचालकांनी दिले. तिरुवनंतपुरम येथे संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित एका संवाद कार्यक्रमात भागवत यांनी हे भाष्य केले. .मे महिन्यात दत्तात्रेय होसबळे यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीचा संदर्भ देत संघाच्या भूमिकेबद्दल विचारले असता, भागवत म्हणाले की, कोणत्याही देशाबाबत संघाचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण नसते; त्याऐवजी, संघ केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे आणि धोरणांचे पालन करतो. मात्र, त्यांनी तिथल्या समाजाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. .मोहन भागवत म्हणाले, "आजही पाकिस्तानात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना वाटते की भारताची फाळणी ही एक चूक होती. तिथले अनेक पत्रकारही संघाचे आणि त्याच्या कार्याचे कौतुक करतात. पाकिस्तानात एक मोठा गट असा आहे जो त्या देशाच्या मूळ विचारसरणीला आणि 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांता'ला विरोध करतो. आपण एकत्र राहिलो असतो तर ते अधिक चांगले झाले असते, असे त्यांना वाटते." .India Pakistan UN : आपल्याच नागरिकांवर बॉम्ब हल्ले करणाऱ्या देशाने आम्हाला शिकवू नये, दहशतवादावरुन भारताने पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल.हिटलरचा उल्लेख भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीवर भाष्य करताना सरसंघचालक म्हणाले की, जर भारताने पाकिस्तानचा पूर्णपणे पराभव केला, तर तिथल्या लोकांच्या बाबतीत केवळ दोनच पर्याय उरतील: एकतर त्यांना भारतात सामावून घेणे किंवा असे वातावरण निर्माण करणे जिथे ते स्वतःच्या देशात शांततेने राहू शकतील. ते म्हणाले, "या दोन्ही परिस्थितींसाठी संवादाची दारे खुली ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आपण हिटलरसारखे नाही आहोत; तो आपला स्वभावही नाही आणि आपला मार्गही नाही. त्यामुळे, आपण काही मार्ग खुले ठेवले पाहिजेत. आपण अन्याय आणि दडपशाही पूर्णपणे नष्ट केली पाहिजे, परंतु जे काही चांगले आहे त्याचे जतन करणे हे देखील आपले कर्तव्य आहे.".Dattatreya Hosabale : 'भारताने पाकिस्तानशी संवादाची दारे पूर्णपणे बंद करू नयेत'; RSS सरचिटणीसांचं मोठं विधान, हिंदूराष्ट्राबाबतही केलं भाष्य. होसबळे काय म्हणाले होते? यापूर्वी, मे महिन्यात दिलेल्या एका मुलाखतीत दत्तात्रेय होसबळे यांना विचारण्यात आले होते की, भारताने पाकिस्तान आणि त्या देशाकडून प्रायोजित केल्या जाणाऱ्या दहशतवादाचा सामना कसा करावा. त्यावेळी ते म्हणाले होते, "कोणत्याही देशाची सुरक्षा आणि स्वाभिमान हे सर्वोपरि असले पाहिजे आणि सध्याच्या सरकारने याकडे पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे. मात्र, त्याच वेळी आपण संवादाची दारे पूर्णपणे बंद करू नयेत; संवादासाठी आपण नेहमीच तयार राहिले पाहिजे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.