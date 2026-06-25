Monsoon Rain Alert Maharashtra : मॉन्सूनचे ढग आणखी दाटले, मुंबई, गोवा, किनारपट्टीवर पावसाची शक्यता; ७ राज्यात पावसाने जोर धरला

Monsoon rain update : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे प्रवाह मजबूत झाल्याने गेल्या तीन दिवसांत मॉन्सूनने महाराष्ट्रातील उर्वरित भागही व्यापला आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि उत्तर विदर्भातील राहिलेल्या भागात बुधवारी (२४ जून) मॉन्सून दाखल झाल्याने संपूर्ण राज्य मॉन्सूनच्या प्रभावाखाली आले आहे. यामुळे अनेक भागांत हलका ते मध्यम पाऊस झाला असला तरी जोरदार आणि व्यापक पावसाची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे..देशभरात सरासरीच्या तुलनेत पावसाची तब्बल ४२ टक्के तूट नोंदविण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ही तूट आणखी गंभीर असून राज्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा ६३ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची चिंता कायम आहे..हवामान तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, सध्या कोकण किनारपट्टीवर उपग्रह निरीक्षणांमध्ये विरळ आणि विखुरलेल्या स्वरूपाचे ढग दिसून येत आहेत. त्यामुळे कोकणातील काही भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या अधूनमधून पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे. गोवा आणि लगतच्या परिसरात मात्र काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. दरम्यान, मागच्या २४ तासांत मुंबईत अनेक भागांत चांगला पाऊस झाला असून आणखी पावसाची शक्यता आहे..यंदाच्या मॉन्सून हंगामावर ‘एल निनो’चा प्रभाव असल्याचे मानले जात आहे. त्यातच केरळमध्ये मॉन्सूनचे आगमन उशिरा झाल्याने महाराष्ट्रातील प्रवेशालाही विलंब झाला. अरबी समुद्रावर जवळपास पंधरा दिवस स्थिरावलेल्या मॉन्सूनने अचानक वेग घेत संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला आहे. मात्र, आगमनानंतरही राज्यात अपेक्षित प्रमाणात पाऊस झालेला नाही..Premium|Monsoon And Indian Economy : पाऊस, अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजार.मॉन्सूनने कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या काही भागांतही प्रगती केली असून छत्तीसगड व झारखंडच्या आणखी काही भागांत प्रवेश केला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील दोन ते तीन दिवसांत अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहारचा उर्वरित भाग तसेच उत्तर प्रदेशातील काही भागांतही मॉन्सूनची पुढील वाटचाल होण्यास पोषक वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.