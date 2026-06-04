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Monsoon Enters Kerala : मॉन्सून केरळमध्ये दाखल! हवामान विभागाचे तीन निकष पूर्ण?; महाराष्ट्रातही पावसाची चाहूल

IMD monsoon update : हवामान विभागाने ठरवलेल्या तीन निकषांची पूर्तता झाल्यानंतर मॉन्सूनचे केरळमध्ये आगमन निश्चित झाले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातही पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
Monsoon Enters Kerala IMD update

Monsoon Enters Kerala IMD update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kerala monsoon 2026 : यंदाचा मॉन्सून लवकर येणार अशी चर्चा असली तरी जून महिन्यातच मॉन्सूनचे आगमण झाले. तिरुवनंतपुरम आणि कोची येथील हवामान रडार निरीक्षणांनुसार मागच्या २४ तासांत केरळ किनारपट्टी तसेच अंतर्गत भागांमध्ये मध्यम तीव्रतेचे विखुरलेले ढग दिसून आले. अरबी समुद्रातून वाहणारे पश्चिम ते नैऋत्य दिशेचे वारे २० ते २५ नॉट्स वेगाने सक्रिय असल्याने नैऋत्य मॉन्सूनच्या आगमनासाठी वातावरण अधिक अनुकूल होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात पुढच्या काही दिवसात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

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