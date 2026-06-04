Monsoon Enters Kerala : मॉन्सून केरळमध्ये दाखल! हवामान विभागाचे तीन निकष पूर्ण?; महाराष्ट्रातही पावसाची चाहूल

Kerala monsoon 2026 : यंदाचा मॉन्सून लवकर येणार अशी चर्चा असली तरी जून महिन्यातच मॉन्सूनचे आगमण झाले. तिरुवनंतपुरम आणि कोची येथील हवामान रडार निरीक्षणांनुसार मागच्या २४ तासांत केरळ किनारपट्टी तसेच अंतर्गत भागांमध्ये मध्यम तीव्रतेचे विखुरलेले ढग दिसून आले. अरबी समुद्रातून वाहणारे पश्चिम ते नैऋत्य दिशेचे वारे २० ते २५ नॉट्स वेगाने सक्रिय असल्याने नैऋत्य मॉन्सूनच्या आगमनासाठी वातावरण अधिक अनुकूल होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रात पुढच्या काही दिवसात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) निकषांनुसार केरळमध्ये मॉन्सून दाखल झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यासाठी तीन प्रमुख अटी पूर्ण होणे आवश्यक असते. त्यामध्ये सलग दोन दिवस राज्यातील किमान ६० टक्के हवामान केंद्रांवर २.५ मिमी किंवा त्यापेक्षा जास्त पावसाची नोंद, ६०० हेक्टोपास्कल उंचीपर्यंत पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव आणि विशिष्ट क्षेत्रातील OLR (आउटगोइंग लॉन्गवेव्ह रेडिएशन) मूल्य २०० वॅट प्रति चौरस मीटरपेक्षा कमी असणे या बाबींचा समावेश आहे..सध्या केरळमध्ये पावसाच्या सरी सुरू असून किनारपट्टीवर ढगांची घनता वाढत आहे. रडार निरीक्षणांमध्ये दिसणारे ढग, सक्रिय नैऋत्य वारे आणि वाढणारी आर्द्रता यामुळे मॉन्सूनसाठी आवश्यक वातावरणीय स्थिती हळूहळू मजबूत होत असल्याचे हवामान तज्ज्ञांचे मत आहे..Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात.मात्र अधिकृत मॉन्सून घोषणेसाठी सर्व निकष एकाच वेळी पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने हवामान विभाग परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. दरम्यान, पुढील काही दिवसांत केरळ आणि लगतच्या किनारी भागांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून देशाच्या मुख्य मॉन्सून हंगामाची सुरुवात लवकरच होण्याची चिन्हे दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.