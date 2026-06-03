Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात

Goa Karnataka Kerala weather : गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेच्या तीव्र झळा सहन करणाऱ्या मुंबईकरांना बुधवारी (ता.०३) सकाळी पावसाने दिलासा दिला. हवामान निरीक्षणानुसार मुंबईच्या उत्तर किनारपट्टीजवळ मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचे संवहनशील (कन्वेक्टिव्ह) ढग तयार झाले असून त्यांची उंची सुमारे ३ ते ४ किलोमीटरपर्यंत नोंदविण्यात आली आहे. या ढगांच्या प्रभावामुळे मुंबईच्या उपनगरांमध्ये पुढील काही तास हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे..पहाटेपासूनच मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस झाला. विशेषतः मीरा-भाईंदर परिसरात मॉन्सून हंगाम २०२६ मधील पहिल्या पावसाची नोंद झाली. या पावसामुळे वातावरणात काही प्रमाणात गारवा निर्माण झाला असला तरी सकाळच्या पावसानंतर हवेत आर्द्रतेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता हवामान अभ्यासकांनी वर्तविली आहे..हवामान रडारवरील निरीक्षणांनुसार उत्तर मुंबईच्या किनारपट्टीलगत अरबी समुद्रात मध्यम तीव्रतेचे ढग सक्रिय झाले होते. त्यामुळे उपनगरांमध्ये अधूनमधून हलक्या सरींची शक्यता कायम होती. दरम्यान, सकाळी काही भागांत सूर्यदर्शनही झाले असून ढग आणि ऊन असा खेळ सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..उपग्रह चित्रांमधून कोकणाच्या दक्षिण भागात, गोवा, कर्नाटक किनारपट्टी तसेच केरळच्या उत्तरेकडील भागात विखुरलेल्या ढगांची मोठी पट्टी सक्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रणालींचा परिणाम पुढील काही तासांत किनारपट्टी भागांवर जाणवू शकतो, असे हवामान तज्ज्ञांचे मत आहे..Pre Monsoon Rain Maharashtra : पूर्वमोसमी पावसासाठी पोषक वातावरण, हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आणखी सक्रिय; महाराष्ट्रात पावसाळ्यासारखा पाऊस होणार.दरम्यान, हवामान खात्याने नागरिकांना हलके व आरामदायी कपडे परिधान करण्याचा, पुरेसे पाणी पिण्याचा आणि हवामानातील बदलांवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे उकाड्याची जाणीव कायम राहू शकते.मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी ही पावसाची हजेरी दिलासादायक ठरली असून येत्या काही दिवसांत पावसाच्या सरींची वारंवारता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.