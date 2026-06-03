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Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात

Mumbai suburbs rainfall : गोवा, कर्नाटक आणि केरळ किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात ढगांची निर्मिती होत असून मॉन्सूनच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुंबई आणि उपनगरांतही पावसाच्या सरी सुरू झाल्याने उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे.
Monsoon Clouds Arabian Sea mumbai kerala goa karnataka maharashtra rain

Monsoon Clouds Arabian Sea mumbai kerala goa karnataka maharashtra rain

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Goa Karnataka Kerala weather : गेल्या काही दिवसांपासून उष्णतेच्या तीव्र झळा सहन करणाऱ्या मुंबईकरांना बुधवारी (ता.०३) सकाळी पावसाने दिलासा दिला. हवामान निरीक्षणानुसार मुंबईच्या उत्तर किनारपट्टीजवळ मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचे संवहनशील (कन्वेक्टिव्ह) ढग तयार झाले असून त्यांची उंची सुमारे ३ ते ४ किलोमीटरपर्यंत नोंदविण्यात आली आहे. या ढगांच्या प्रभावामुळे मुंबईच्या उपनगरांमध्ये पुढील काही तास हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे.

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