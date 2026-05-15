मान्सून २४ तासात अंदमानात दाखल होणार, केरळ अन् महाराष्ट्रात कधी पोहोचणार? हवामान विभागाने दिले अपडेट

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात उष्णतेची तीव्र लाट पाहायला मिळत आहे. उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. मात्र, या उष्णतेपासून लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, येत्या २४ तासांत मान्सून अंदमानात दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. यंदा मान्सूनचा वेग चांगला असून तो नेहमीपेक्षा जलद गतीने भारताकडे सरकत असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मान्सून १६ मे रोजी म्हणजेच उद्या अंदमान आणि निकोबार बेटांवर पोहोचू शकतो. विशेष म्हणजे, मान्सूनचा हा वेग कायम राहिला तर २५ ते २६ मेदरम्यान तो केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तो महाराष्ट्राच्या दिशेने पुढे सरकणार आहे..Maharashtra Weather: लवकरच उन्हापासून दिलासा मिळणार! महाराष्ट्रात मान्सूनचं आगमन कधी होणार? अखेर तारीख आली समोर.साधारणपणे मान्सून २० मेच्या सुमारास अंदमान आणि निकोबार बेटांवर पोहोचतो. मात्र, यंदा तो तब्बल पाच दिवस आधीच दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार केरळमध्ये ३१ मेच्या आसपास पावसाचे आगमन होऊ शकते. त्यानंतर ५ ते ६ जूनदरम्यान मान्सून कोकण किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..IMD monsoon forecast update अंदमानात मॉन्सूनची चाहूल, चार-पाच दिवसांत आगमन; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र.दरम्यान, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मान्सून) अंदमानातील आगमनासाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. दक्षिण बंगालच्या उपसागरात आणि अंदमान समुद्र परिसरात ढगांची दाटी वाढली आहे. तसेच, बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सूनच्या वेगात वाढ झाल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे.