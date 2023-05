Monsoon Update: पुढील दोन दिवसात मान्सून कोकणात दाखल; पण...

By

राज्यात शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकही मान्सूनचीआतुरतेने वाट पाहात आहेत. अशातच आता एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पुढील दोन दिवसात मान्सून कोकणात दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय हवामानविभागाने याबाबतची माहिती दिली आहे. (Monsoon Update rain Maharashtra Rain in Konkan on 27th May)

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोकणात दोन दिवसांत म्हणजेच 27 मेपर्यंत मान्सूनपूर्व पावसाचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहे. यामुळे राज्यात सात जूनपर्यंत मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे स्कायमेटच्या अंदाजानुसार केरळमध्ये मान्सून 7 जूनपर्यंत पोहोचणार आहे. विषुववृत्तीय अक्षांशांमध्ये दक्षिण हिंद महासागरावर चक्रीवादळ सरकत आहे. हे वादळ कमी होण्यास जवळपास एक आठवडा लागेल. हे वादळ मान्सूनला रोखणारे आहे, असा स्कायमेटचा अंदाज आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या मान्सून अंदमान निकोबारकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. त्यामुळे केरळमध्ये 1 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होऊ शकतो आणि यामुळे राज्यातही 7 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होईल.

यंदा पावसावर ‘अल निनो’चं सावट

यंदाच्या मान्सूनवर ‘अल निनो’चा प्रभाव असेल असा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे. ज्यामुळं यंदाच्या वर्षी सामान्य असणारा मान्सून त्यापेक्षाही कमी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.