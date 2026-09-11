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MPPSC Inspiring Story : अपघातामुळं 20 व्या वर्षी सोडली DSP ची नोकरी, लोकांनी उडवली खिल्ली; जिद्दीच्या जोरावर प्रशांत बनला डेप्युटी कलेक्टर

Prashant Uike MPPSC Success Story : प्रशांत उईके यांचा प्रवास स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे.
Prashant Uike Inspirational Journey

Prashant Uike Inspirational Journey

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Prashant Uike road accident MPPSC success story : यशाचा मार्ग नेहमीच सरळ आणि सोपा असतो असं नाही. अनेकदा संकटं, अपयश आणि परिस्थिती माणसाची खरी परीक्षा घेतात. मात्र, या अडचणींवर मात करून पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द असेल, तर अशक्य वाटणारं ध्येयही साध्य करता येतं. मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील प्रशांत उईके यांची कहाणी याचंच प्रेरणादायी उदाहरण आहे.

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