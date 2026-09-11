MPPSC Inspiring Story : अपघातामुळं 20 व्या वर्षी सोडली DSP ची नोकरी, लोकांनी उडवली खिल्ली; जिद्दीच्या जोरावर प्रशांत बनला डेप्युटी कलेक्टर

Prashant Uike road accident MPPSC success story : यशाचा मार्ग नेहमीच सरळ आणि सोपा असतो असं नाही. अनेकदा संकटं, अपयश आणि परिस्थिती माणसाची खरी परीक्षा घेतात. मात्र, या अडचणींवर मात करून पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द असेल, तर अशक्य वाटणारं ध्येयही साध्य करता येतं. मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील प्रशांत उईके यांची कहाणी याचंच प्रेरणादायी उदाहरण आहे..प्रशांत यांनी वयाच्या अवघ्या २० व्या वर्षी MPPSC परीक्षा उत्तीर्ण करून DSP पद मिळवलं होतं. मात्र, नोकरीत रुजू झाल्यानंतर काही दिवसांतच झालेल्या भीषण रस्ते अपघातामुळं त्यांना हे पद सोडावं लागलं. शारीरिक वेदनांसोबतच समाजाच्या टोमण्यांचाही सामना करावा लागला. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात केली आणि अखेर MPPSC २०२० परीक्षेत यश मिळवत डेप्युटी कलेक्टर पद गाठलं..बैतुलमधून सुरू झाला प्रशांत यांच्या यशाचा प्रवासप्रशांत उईके हे मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांनी २०१६ मध्ये MPPSC परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. मर्यादित साधनसुविधा आणि अनेक आव्हानांमध्ये त्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं. कठोर मेहनत, सातत्य आणि ध्येयावर असलेल्या विश्वासाच्या जोरावर त्यांनी अवघ्या २० व्या वर्षी MPPSC परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांची DSP पदावर निवड झाली. आदिवासीबहुल भागातून आलेल्या प्रशांत यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी हा क्षण अभिमानाचा होता..Grahana Yoga 2026 : ग्रहण योग आणि अमावस्येचा भयानक संयोग; कोणत्या राशींवर होणार वाईट परिणाम? सूर्य-केतूच्या युतीनं 'या' लोकांचं वाढू शकतं टेन्शन.नोकरीत रुजू झाल्यानंतर काळाने घेतली कठीण परीक्षाDSP म्हणून नोकरी सुरू केल्यानंतर काही दिवसांतच प्रशांत यांच्या आयुष्यात अनपेक्षित संकट आलं. त्यांचा भीषण रस्ते अपघात झाला. या अपघातात त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना गँगरीनचा त्रासही झाला आणि उपचारासाठी अनेक शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या. शारीरिक स्थिती गंभीर झाल्याने पोलिसांचा गणवेश परिधान करून मैदानावर जाऊन कर्तव्य बजावणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले. अखेर परिस्थितीचा विचार करून त्यांनी DSP पदाचा राजीनामा दिला आणि घरी परतण्याचा निर्णय घेतला..DSP पद सोडल्यानंतर लोकांनी मारले टोमणेनोकरी सोडल्यानंतरचा काळ प्रशांत यांच्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही कठीण होता. एका बाजूला अपघातामुळे झालेल्या वेदना होत्या, तर दुसरीकडे समाजातील काही लोकांच्या टोमण्यांना त्यांना सामोरे जावे लागले..नोकरी सोडण्यामागचे खरे कारण न समजून घेता अनेकांनी त्यांच्याबद्दल वेगवेगळ्या चर्चा सुरू केल्या. काहींनी तर त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आल्याच्या अफवाही पसरवल्या. या काळात प्रशांत यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण झाला. मात्र, त्यांनी या टीकेला उत्तर देण्यासाठी वादाचा मार्ग निवडला नाही. त्याऐवजी पुन्हा एकदा अभ्यास करण्याचा आणि स्वतःला सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला..आर्थिक अडचणी आणि लॉकडाऊनमध्येही अभ्यास सुरूDSP पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर प्रशांत यांनी पुन्हा MPPSC परीक्षेची तयारी सुरू केली. या काळात कोविड-१९ महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती आणखी कठीण झाली. त्यातच आर्थिक अडचणीही होत्या. तरीही त्यांनी ध्येयापासून माघार घेतली नाही. २०१९ आणि २०२० च्या परीक्षांच्या तयारीदरम्यान त्यांनी सातत्याने अभ्यास सुरू ठेवला. अपघात, नोकरी गमावणे आणि आर्थिक अडचणी या सर्वांवर मात करत ते आपल्या ध्येयाच्या दिशेने पुढे जात राहिले..९ जून २०२३ रोजी मिळालं मेहनतीचं फळप्रशांत यांच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण ९ जून २०२३ रोजी आला. MPPSC परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आणि त्यांची डेप्युटी कलेक्टर म्हणून निवड झाल्याचे स्पष्ट झाले. एकेकाळी DSP पदाचा राजीनामा द्यावा लागलेला तरुण, समाजाच्या टोमण्यांचा सामना करणारा प्रशांत आता डेप्युटी कलेक्टर बनला होता. त्यांच्या या यशाने त्यांच्या संघर्षाला एक वेगळीच ओळख मिळाली..‘अपयशानंतर पुन्हा उभं राहणं हाच खरा विजय’प्रशांत उईके यांचा प्रवास स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या कहाणीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, आयुष्यात आलेलं संकट किंवा अपयश हे अंतिम नसतं. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी संयम, सातत्य आणि ध्येयावरचा विश्वास कायम ठेवला, तर यश मिळवता येतं. प्रशांत यांनी DSP पद गमावलं, लोकांची टोमणी सहन केली; मात्र त्यांनी स्वतःवरील विश्वास गमावला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.