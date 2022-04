एकतर्फी प्रेमातून मामीची हत्या; खुनी भाचा अन् त्याच्या मित्राला जन्मठेप | Nephew killed Aunt

उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील गौतम बुद्ध नगर जिल्हा न्यायालयाने सुमारे 9 वर्षांपूर्वी घरात घुसून मामाची हत्या केल्याप्रकरणी पुतण्या आणि त्याच्या मित्राला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने दोघांना प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. एकतर्फी प्रेमातून भाचाने मामीची हत्या केली होती.

विशेष न्यायाधीश दिनेश सिंह यांनी या प्रकरणी शिक्षा सुनावताना सांगितले की, दंडाची रक्कम न भरल्यास एक वर्षाचा अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल. सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील रोहतश शर्मा यांनी सांगितले की, २४ जुलै २०१३ रोजी आकाश उर्फ ​​गोलू त्यागी याने त्याचा मित्र अंकुश उर्फ ​​राहुल शर्मा याच्यासोबत सेक्टर गामा फॉरेस्टमध्ये राहणारी त्याची मामी नेहा हिची हत्या केली होती. या प्रकरणी नेहाचे पती पंकज त्यागी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी आरोपी आकाश उर्फ ​​गोलू आणि त्याचा मित्र अंकुश उर्फ ​​राहुल शर्मा यांना अटक करून हत्येचा उलगडा केला होता. (Murder of aunt by niece out of one sided love, Police arrested nephew and his friend)

बसच्या तिकीटातून सापडला सुगावा-

पोलिसांना बसचे तिकीट घराच्या बाथरूममध्ये पडलेले आढळले. मुख्य आरोपीने गुन्हा केल्यानंतर कपडे बदलले होते तिथे हे तिकीट उपलब्ध होते. बसच्या तिकिटावरून पोलिस मुख्य आरोपीपर्यंत पोहोचले होते.

टीव्हीचा आवाज वाढवून केला खून-

ही घटना होत असताना मुख्य आरोपीने आरडाओरडा होऊ नये म्हणून टीव्हीचा आवाज वाढवला होता. एकतर्फी प्रेमातून आकाशने मामी नेहाची हत्या केली होती.

पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न-

आरोपी आकाश हा रक्ताने माखलेले कपडे बाथरूममध्ये टाकून पंकजचे कपडे घालून घराबाहेर पडला होता. घरात ठेवलेला मामाचा मोबाईल आणि एटीएम कार्ड घेऊन आकाश घरातून निघून गेला होता. घरातील कपडे व सामानही त्याने इकडे-तिकडे फेकून दिले होते, त्यामुळे दरोडा टाकण्याच्या उद्देशाने महिलेचा खून झाल्याचे दिसून आले.