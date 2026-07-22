Muslim youth serving free food : मुस्लिम तरुणाची मानवतेची हाक; जंतर-मंतरवर आंदोलकांना २२ दिवसांपासून देतोय मोफत जेवण, मदतीला सिख, हिंदू पोरांची फौज

Social harmony during Delhi protest : NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनादरम्यान मानवतेचे दर्शन घडवणारी एक घटना समोर आली आहे. मुस्लिम तरुण मोहम्मद जुनैद मागील ३ आठवड्यापासून आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि आंदोलकांना मोफत अन्न वाटप करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..जंतर-मंतरवर उपाशीपोटी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि आंदोलकांसाठी मोहम्मद जुनैद यांनी स्वतःहून अन्नाची व्यवस्था केली. त्यांच्या या कार्याचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी जुनैद यांना मिठी मारत त्यांचे आभार मानले आणि त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक केले..यावेळी मोहम्मद जुनैद म्हणाले, "हा कोणत्याही एका धर्माचा किंवा पक्षाचा प्रश्न नाही, हा देशाच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. देशाच्या विकासासाठी शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा," अशी भूमिका त्यांनी मांडली..दरम्यान, जंतर-मंतरवर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी जोरदार निदर्शने केली. आंदोलनादरम्यान थाळ्या वाजवत 'गो प्रधान गो' अशा घोषणा देण्यात आल्या. आंदोलनासाठी दिलेली परवानगी संपल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले. आंदोलनाचा कालावधी वाढविण्यास परवानगी नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांकडील थाळ्याही हटविण्याचा प्रयत्न केला..हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने आयोजित करण्यात आले होते. NEET पेपरफुटीनंतर कथितरीत्या आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे फोटो मंचावर लावून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणी जंतर-मंतरवरील हे त्यांचे दुसरे आंदोलन आहे..Delhi Police DCP Sandeep Lamba : पोलिसांनी मुलींवर कानाखाली मारणे कायद्यात बसतं का?, डीसीपी संदीप लांबांनी तरूणीला कानाखाली मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांनी घेरलं.यावेळी अभिजीत दिपके म्हणाले, "कोरोना काळात थाळ्या वाजवून जनजागृतीचा संदेश दिला गेला होता. आज त्याच थाळ्या आम्ही शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी वाजवत आहोत. लाठीमार झाला, अटक झाली तरी आंदोलन मागे हटणार नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत हा लढा सुरूच राहील." तसेच त्यांनी समर्थकांना मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आणि गरज पडल्यास 'जेल भरो' आंदोलनासाठीही तयार राहण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.