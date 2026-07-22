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Muslim youth serving free food : मुस्लिम तरुणाची मानवतेची हाक; जंतर-मंतरवर आंदोलकांना २२ दिवसांपासून देतोय मोफत जेवण, मदतीला सिख, हिंदू पोरांची फौज

Humanity Story Jantar Mantar : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान एक मुस्लिम तरुण गेल्या २२ दिवसांपासून आंदोलकांना मोफत जेवण देत आहे. त्याला सिख आणि हिंदू तरुणांचीही मोलाची साथ मिळत आहे.
Muslim youth serving free food Humanity Story Jantar Mantar

Muslim youth serving free food Humanity Story Jantar Mantar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Social harmony during Delhi protest : NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनादरम्यान मानवतेचे दर्शन घडवणारी एक घटना समोर आली आहे. मुस्लिम तरुण मोहम्मद जुनैद मागील ३ आठवड्यापासून आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि आंदोलकांना मोफत अन्न वाटप करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

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