भारत-अमेरिका मैत्रीचं नवं पर्व; PM मोदींचा US राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना खास संदेश!

Joe Biden Innauनवी दिल्ली : अमेरिकेचे ४६वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बायडेन यांचं अभिनंदन केलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करत बायडेन आणि हॅरिस यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. मोदी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, "जो बायडेन याचं हार्दिक अभिनंदन, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी आणखी बळकट करण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काम करण्याची मी अपेक्षा करतो. सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्र उभे राहू.

ते पुढे म्हणाले, भारत-अमेरिका भागीदारी ही सामायिक मूल्यांवर आधारित आहे. दोन्ही देशातील संबंध आणखी भरीव करण्यासाठी तसेच आर्थिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करूया. भारत-अमेरिका भागीदारी आणखी मोठ्या उंचीवर नेण्यासाठी नव्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत काम करण्यास वचनबद्ध आहे.

The India-US partnership is based on shared values. We have a substantial and multifaceted bilateral agenda, growing economic engagement and vibrant people to people linkages. Committed to working with President @JoeBiden to take the India-US partnership to even greater heights.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2021