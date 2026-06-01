राष्ट्रीय कबड्डी प्लेअर अनुष्काची हत्या, फूड स्टॉल चालवणाऱ्या तरुणाने दीड महिन्यांपूर्वी केलेलं अपहरण, दारू पाजली अन्...

उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय कबड्डी प्लेअर अनुष्काची हत्या करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी एकाला ताब्यात घेण्यात आलंय. फास्टफूडचं दुकान चालवणाऱ्या तरुणाने १५ एप्रिलला तिचं अपहऱण केलं होतं. अपहरणानंतर त्याच रात्री विटेनं डोक्यात वार करत हत्या केली. तिच्या मृतदेहाचा केवळा सापळा रोहटा रोड परिसरातील नाल्यात आढळून आला. .मेरठच्या चिरौडी इथं अनुष्का नेमपाल राहत होती. ती राष्ट्रीय कबड्डीपट्टू होती. सध्या कंकरखेडा इथल्या शोभापुरामध्ये भाड्याने राहत होती. कृष्णा पब्लिक स्कूलमध्ये बारावीत शिकणारी अनुष्का १५ एप्रिलला बेपत्ता झाली होती. या प्रकरणी तिचे वडील नेमपाल यांनी कंकरखेडा पोलीस ठाण्यात १६ एप्रिलला बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती..दीड महिन्यापासून अनुष्काचा शोध सुरू होता. दोन दिवसांपूर्वी कुटुंबियांनी मेरठच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार केली. एडीजींनी फटकारल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा तपासाची चक्के फिरवली आणि श्याम धानक याला अटक केली..रोहटा रोडवर श्यामचा फास्ट फूड स्टॉल होता. चौकशीत समोर आलं की, अनुष्का फास्ट फूड स्टॉलवर तिच्या मैत्रिणीसोबत जायची. श्यामकडे तिची ३६०० रुपयांची उधारी होती. १५ एप्रिललासुद्धा अनुष्का रात्री १० वाजता फास्ट फूड स्टॉलवर गेली होती. तेव्हा श्यामने पैसे मागताच अनुष्काने त्याला छेडछाडीचा गुन्हा दाखल करेन असं म्हटलं..अनुष्काने धमकी दिल्याच्या रागातून श्याम धानकने तिचं अपहरण केलं. त्यानंतर जबरदस्तीने दारू पाजून रोहटा रोडवर तिच्या डोक्यात विट मारून हत्या केली. तिथेच नाल्यात अनुष्काचा मृतदेह फेकला. अनुष्काच्या हत्येनंतर आरोपी श्याम चंडिगढला पळून गेला होता. ताब्यात घेतल्यानंतर रविवारी रात्री अनुष्काचा मृतदेह फेकल्याचं ठिकाण त्याने सांगितलं.