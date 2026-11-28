Sharad Pawar NCP MPs : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून इंडिया आघाडीतील मतभेद समोर येत आहेत. एनडीएला या विधेयकासाठी पाठिंबा देण्याचे संकेत दिल्यानंतर शरद पवार गटाकडून राहुल गांधी यांच्यापासून अंतर राखल्याचे दिसत आहे. दिल्लीत आज होणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला शरद पवार गटाचा एकही खासदार उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. खासदार निलेश लंके आणि भास्कर भगरे यांच्या अनुपस्थितीमुळे पवार गटाची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली आहे..इंडिया आघाडीच्या बैठकीला पवार गटाचे खासदार गैरहजरसंसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या विरोधात रणनीती ठरवण्यासाठी इंडिया आघाडीची आज बैठक होत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी सकाळी ११.३० वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा होती..खासदार निलेश लंके बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून शरद पवार गटाची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, आज निलेश लंके हे तोरणा किल्ल्यावर स्वच्छता मोहिमेसाठी जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर खासदार भास्कर भगरे हेही महाराष्ट्रातच असल्याचे समजते. त्यामुळे पवार गटाचा एकही खासदार या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Sharad Pawar Faction : शरद पवार गटाच्या खासदारांना व्हिप जारी, लोकसभा कामकाजात हजर राहण्यासाठी तीन ओळींच्या पत्रात; अमोल कोल्हेंचे निर्देश.दरम्यान, भाजपनेही २९ नोव्हेंबरला दिल्लीत आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांची बैठक बोलावली आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या बैठकीत सुधारित महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत खासदारांना माहिती दिली जाणार आहे. तसेच लोकसभेतील रणनीती आणि मतदानाच्या भूमिकेबाबतही मार्गदर्शन केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.