NEET Paper Leak 2026: प्रश्नपत्रिकेसाठी इतकी कडक सुरक्षा असतानाही पेपरफुटी कशी झाली? जाणून घ्या पेपर तयार होण्याची सविस्तर प्रक्रिया

NEET Question Paper Preparation Process: पेपर फुटल्यामुळे तीन में २०२६ रोजी झालेली राष्ट्रीय पात्रता व प्रदेश परीक्षा (नीट) रद करण्यात आली. 'मॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (एनटीए) ही संस्था इतक्या कडेकोट सुरक्षा आणि गोपनीयता बाळगून ही परीक्षा घेत असताना नेमकी चूक कुठे झाली? असा प्रश्न असता विद्यार्थी आणि पालकांकडून विचारला जात आहे..अशी असते प्रक्रिया- 'एलटीए'कडून देशभरातील वरिष्ठ प्राध्यापक, वैज्ञानिक व विषयतज्ज्ञांची गोपनीय समिती स्थापन- सर्व सदस्यांचे गोपनीयता करारांतर्गत काम सुरू- प्रक्रिया एनसीईआरटी' अभ्यासक्रमावर आधारित- सुरुवातीला हजारो प्रश्नांची प्रश्नपेढी तयार करतात.NEET UG 2026 Cancelled: विद्यार्थ्यांची फी कशी परत मिळणार आणि किती वेळ लागणार? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया.प्रश्नांची निवड- प्रश्न वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले जातात- सुमारे ३० टक्के प्रश्न मूलभूत सिद्धांत आणि सूत्रांवर आधारित असतात, जेणेकरून सामान्य तयारी असलेले विद्यार्थीही पेपर सोडवू शकतील.छपाईसाठीची प्रक्रिया निविदा प्रक्रियेनंतर उच्छरनारीय लेखापरीक्षण व सुरक्षा तपासणी झालेल्या मोजक्याच मुद्रणालयांना काम दिले जाते.- टायपिंगपासून छपाई व बांधणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर 'एनटीए'चे अधिकारी उपस्थित असतात.- मुद्रणालय परिसरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे असतात; सीसीटीव्हीतील चित्रण किमान एक वर्ष सुरक्षित ठेवले जाते..NEET UG 2026 Exam Cancelled: ९ वर्षांत १६ हून अधिक परीक्षा रद्द! २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून NTA का अन् कशी अपयशी ठरत आहे?.मुद्रणालयातील सुरक्षा व्यवस्था- प्रश्नपत्रिका छपाईदरम्यान प्रत्येक प्रवेशद्वारावर 'एनडीए'ने नियुक्त केलेले सुरक्षा रक्षक तैनात - बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश पूर्णपणे बंद असतो.- मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांनाही मोबाईल फोन किंवा कॅमेरा नेण्यास मनाई असते- प्रश्नपत्रिका डिजिटल संकेतीकरणाच्या स्वरूपात मुद्रणालयात पोहोचते- प्रत्येक पानावर स्वतंत्र 'युनिक कोड असतो. यामुळे कोणतीही गडबड झाल्यास त्याचा स्रोत शोधणे शक्य- छपाई पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नपत्रिका जीपीएस-लॉक असलेल्या ट्रॅकमध्ये सीलबंद केल्या- गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी 'नौट साठी साधारणतः तीन वेगवेगळे संच तयार केले जातात.प्रश्नपत्रिका केंद्रांपर्यंत पोहचणे- छपाईनंतर प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सीलबंद करून 'जीपीएस ट्रेकिंग' असलेल्या वाहनांद्वारे स्ट्रांग रूम आणि त्यानंतर परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवल्या जातात.- या प्रक्रियेतील प्रत्येक हालबाल नोंदवली जाते.