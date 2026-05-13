NEET Paper Leak 2026 : ''१० रुपयांचा डायपर लीक होत नाही, पण पेपर लीक होतो, पंतप्रधान मोदींनी आता...''; NEET पेपर फुटीप्रकरणानंतर खान सर संतापले...

NEET Paper Leak: 'नीट (यूजी) २०२६' परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) तीन मे रोजी घेतलेली परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या परीक्षेशी संबंधित आरोपांची व्यापक चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे म्हणजेच सीबीआयकडे सोपविण्यात आले आहे. सीबीआयने या प्रकरणाचा गुन्हा नोंदवला असून आतापर्यंत चार राज्यांमध्ये १६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, या घटनेनंतर आता संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. खान सर यांनी पेपर फुटीनंतर संताप व्यक्त केला आहे. .ते म्हणाले की, ''२०२४ मध्येही पेपर फुटला होता. त्यावेळी सीबीआय चौकशी झाली होती. पण पुढे त्याचं काहीच झालं नाही. कुणालाही शिक्षा झाली नाही. त्यामुळे अशा घटना वारंवार होत आहेत. सर्वात हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे पेपर लीक झाल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनीच सरकारकडे जाऊन दिली. ज्या एजन्सीला आपण परीक्षा घेण्यासाठी नेमतो, ती परीक्षा घेण्यासाठी आहे की पेपर लीक करण्यासाठी, हेच समजत नाही'', अशी टीकाही त्यांनी केली..५ लाखात नीटचा पेपर, ४२ तास आधी हातात! केरळमध्ये फुटला, राजस्थानपर्यंत पोहोचला; ७२० पैकी ६०० गुणांचे प्रश्न जसेच्या तसे.पुढे बोलताना, ''NTA चे नाव 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' नसून 'नेव्हर ट्रस्टेबल एजन्सी' ठेवायला हवे. दहा रुपयांचा बाळाचा डायपरही लीक होत नाही, पण यांचा पेपर लीक होतो."असा टोलाही त्यांनी लगावला. ही व्यवस्था अतिशय वाईट आहे. हे प्रकरण आता सीबीआयकडे गेले आहे. पण त्यांची चौकशी कधी होईल माहिती नाही. मुलांचे एमबीबीएस पूर्ण होईल पण सीबीआयची चौकशी पूर्ण होणार नाही'', असंही ते म्हणाले..NEET UG 2026 Exam Cancelled: ९ वर्षांत १६ हून अधिक परीक्षा रद्द! २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून NTA का अन् कशी अपयशी ठरत आहे?.''या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली व्हावा, ठराविक वेळेत दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. पंतप्रधान मोदींनी याप्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घातलं पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. जिथे पेपर लीक झाला आहे, त्यानंतरचा पेपर कठीण बनवला जातो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. १९९७ मध्ये लखनऊमध्ये IIT-JEE चा पेपर लीक झाला होता, त्यानंतरचा पेपर अत्यंत कठीण बनवण्यात आला होता'', असंही त्यांनी सांगितलं.