NEET Paper Leak Protest : आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर यांचा विद्यार्थ्यांना पाठिंबा, म्हणाले- संवादाचा अभाव कोणाच्याही हिताचा नाही

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे 'नीट' (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने मोठा जोर धरला आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर देशातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा मिळत आहे. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी विद्यार्थ्यांनाच्या मागण्यांना पाठिंबा देत सध्याच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे..विद्यार्थ्यांच्या हालाखीच्या परिस्थितीबद्दल दुःख व्यक्त करताना आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर म्हणाले की, भारतातील तरुणांचे म्हणणे अत्यंत संयमाने आणि संवेदनशीलतेने ऐकून घेतले पाहिजे. संवादाचा हा अभाव कोणाच्याही हिताचा नाही, असे नमूद करत त्यांनी सध्याच्या घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले..राहुल गांधींच्या अटकेवरून सवालदरम्यान, मंगळवारी काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी जंतरमंतरवर भेट देऊन आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना आपला पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि आंदोलनादरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्याच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला..Rahul Gandhi Protest: राहुल गांधींची तीन तासांनंतर सुटका; बाहेर आल्यानंतर प्रियांका गांधींची पहिली प्रतिक्रिया....सरकारकडून असंवेदनशीलता का? पत्रकारांशी बोलताना शशी थरूर म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्याला इतर खासदारांसह ज्या प्रकारे बळजबरीने ओढत नेले आणि ताब्यात घेतले, त्या घटनेने संपूर्ण देशाचा विवेक हादरवून सोडला आहे. विद्यार्थी शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आपला विरोध नोंदवत असताना सरकार अशी असंवेदनशीलता का दाखवत आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..पोलिसांच्या दडपशाहीच्या कारवाईचा आधार घेऊन सरकार आपल्या जबाबदारीतून सुटका करून घेऊ शकत नाही, यावर थरूर यांनी भर दिला. जंतरमंतर येथे मिळत असलेला वाढता पाठिंबा हे दर्शवतो की, तरुणांच्या भविष्याशी संबंधित असलेला हा मुद्दा आता राजकारण आणि समाज अशा दोन्ही स्तरांवर केंद्रस्थानी आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.