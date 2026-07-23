Jantar Mantar Protest : "माझा मृत्यू झाला तर अंत्यसंस्कार इथेच करा!" जंतर-मंतरवर पोहोचलेल्या 78 वर्षीय मराठी डॉक्टरचा व्हिडिओ व्हायरल, NEET आंदोलनात विद्यार्थ्यांना देताहेत साथ

Jantar Mantar Student Protest Latest : नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या (Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation) मागणीसाठी जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने आता अधिक तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात देशभरातील विद्यार्थी सहभागी झाले असून, विविध क्षेत्रांतील नागरिकही त्यांना पाठिंबा देत आहेत..गेल्या तीन दिवसांपासून आंदोलन अधिक आक्रमक झाले आहे. सोमवारी संसद भवनाकडे निघालेल्या मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. मात्र, पोलिसांच्या कारवाईनंतरही आंदोलनकर्त्यांनी माघार घेतली नाही. पावसाची पर्वा न करता विद्यार्थी जंतरमंतरवर ठिय्या देऊन आंदोलन सुरू ठेवत आहेत. मिळेल ते अन्न खाऊन आणि जागा मिळेल तिथे विश्रांती घेत ते आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..दरम्यान, या आंदोलनातील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ७८ वर्षीय मराठी ज्येष्ठ नागरिक विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी झाल्याचे दिसत आहे..Chandrashekhar Bawankule : 'काँग्रेसच्या सत्ताकाळात तब्बल 28 वेळा पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागं राहून राजकारण केलं जातंय'; बावनकुळे यांचा घणाघात.हे ज्येष्ठ नागरिक स्वतःला एमबीबीएस पदवीधारक डॉक्टर असल्याचे सांगत असून, ते विशेषतः अकोल्याहून दिल्लीत आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी आपण येथे आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, "या आंदोलनादरम्यान माझा मृत्यू झाला, तर माझे अंत्यसंस्कारही इथेच करण्यात यावेत," अशी भावनिक इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे..तरुण आंदोलनकर्त्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे असलेल्या या ७८ वर्षीय डॉक्टरांचा निर्धार अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून, विविध स्तरांतून त्यांच्या जिद्दीचे आणि आंदोलनाला दिलेल्या पाठिंब्याचे कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.