NEET UG Paper Leak: ज्याला मानलं जात होतं पेपरफुटीचा 'मुख्य सूत्रधार', त्यालाच CBI ची क्लीन चिट; चार्जशीटमध्ये नेमकं काय?

नवी दिल्ली: NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणी विद्यार्थी ३४ दिवसांपासून जंतरमंतरवर आंदोलनाला बसले आहेत. काल गुरुवार मध्यरात्री पेपरफुटीविरोधात नवीन काय आणि कडक कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. मात्र NEET-UG 2024 पेपरफुटी प्रकरणात सुरुवातीला 'मुख्य सूत्रधार' म्हणून संशयाच्या भोवऱ्यात आलेल्या संजीव कुमार ऊर्फ संजीव मुखिया यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मोठा दिलासा दिला आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नपत्रिका चोरी किंवा तिच्या वितरणामध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा मिळालेला नसल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. यामुळे 2026 च्या परीक्षा घोटाळ्यात नवीन कारवाई काय होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. .प्राथमिक संशयातून आरोपीपर्यंतचा प्रवाससीबीआयने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, 2024 मध्ये बिहार पोलिसांनी NEET-UG प्रश्नपत्रिका चोरीला गेल्याचे उघड करत त्याबाबत गुन्हा दाखल केला होता. त्या वेळी संजीव कुमार ऊर्फ संजीव मुखिया यांच्यावर प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला होता. यापूर्वी ते पेपर चोरी किंवा पेपरफुटीशी संबंधित काही इतर प्रकरणांमध्ये आढळल्यामुळे बिहार पोलिसांनी एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट केले होते..सीबीआयकडे तपासाची जबाबदारीयानंतर या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. तपासादरम्यान प्रश्नपत्रिका चोरी, तिचे वितरण आणि या प्रकारातून लाभ घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी व्यापक चौकशी करण्यात आल्याचे एजन्सीने सांगितले. या तपासाच्या आधारे सीबीआयने पाटणा न्यायालयात एकूण 45 जणांविरुद्ध विविध आरोपपत्रे दाखल केली आहेत..NEET Protest Support in Madha: दिल्लीतील नीट आंदोलनाला माढ्यात कडकडीत बंदचा पाठिंबा; विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या चौकशीची मागणी.संजीव मुखियांविरुद्ध पुरावे सापडले नाहीतसीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, सखोल तपासानंतरही NEET-UG 2024 प्रश्नपत्रिका चोरी किंवा तिच्या वितरणामध्ये संजीव कुमार ऊर्फ संजीव मुखिया यांचा सहभाग असल्याचे दर्शवणारा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. एजन्सीने संपूर्ण कटाची उकल झाली असून त्यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख निश्चित करण्यात आल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे..तपासादरम्यान कोठडी, नंतर जामीनसीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित कालावधीत संजीव मुखिया फरार होते. त्यानंतर बिहार पोलिसांनी त्यांना अटक केली. एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव आरोपी म्हणून असल्यामुळे NEET-UG 2024 प्रकरणातील चौकशीसाठी सीबीआयने त्यांची पोलीस कोठडी घेतली होती. मात्र, तपासात कोणतेही ठोस पुरावे न मिळाल्याने त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. परिणामी, या प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर झाला..इतर प्रकरणांमुळे न्यायालयीन कोठडीतसीबीआयच्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतरही संजीव मुखिया यांची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका झाली नाही. कारण बिहार पोलिसांकडून तपासल्या जात असलेल्या इतर काही गुन्ह्यांमध्येही ते आरोपी असल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.सीबीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, NEET-UG 2024 प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणाचा सखोल तपास करून त्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून, या प्रकरणातील कोणताही दोषी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणार नाही याची खात्री करण्यात आली आहे..NEET Irregularities Protest: नीट गैरव्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार विरोधात शिरूर बंद; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.