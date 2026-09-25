Nepal PM: संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात नेपाळच्या पंतप्रधानांची जागतिक व्यवस्थेवर जोरदार टीका; भारताचाही उल्लेख

nepal pm balen shah unga speech: संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या ८१ व्या अधिवेशनात आपल्या पहिल्याच भाषणात नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटले की, जगाने युद्धाच्या साहित्यासाठी अतिशय सक्षम आणि चोख रसद व्यवस्था निर्माण केली आहे, मात्र जीवनावश्यक अन्नाच्या वितरणासाठी मात्र ही व्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी ठरली आहे..''नेपाळ, भारत, बांगलादेश आणि इतर दक्षिण आशियाई देश अशा हवामान बदलाचा फटका सहन करत आहेत जो त्यांनी घडवून आणलेला नाही, तसेच अशा युद्धांचे दुष्परिणाम भोगत आहेत जी त्यांनी सुरूच केलेली नाहीत.'' अशा शब्दांत बालेन शाह यांनी नेमकी भूमिका मांडली..Sharad Pawar : अजितदादांच्या निधनानंतर 'सोमेश्वर' कारखाना निवडणूक बिनविरोध होणार?, शरद पवारांचा पुढाकार; 'सिल्व्हर ओक'वर दोन्ही गटांची बैठक.बालेन शाह यांनी भारत, चीन आणि नेपाळच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली हिमालयीन हवामान लवचिकता प्रणाली उभारण्याचे आवाहन केले. २६ ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये भोटेकोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे १४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला तर ६००० हून अधिक लोक बेपत्ता झाले असून या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जागतिक समुदायाचे लक्ष हवामान बदलाच्या धोक्यांकडे वेधले..जागतिक सहकार्याची व्यवस्था मोडकळीस आल्याचे सांगताना पंतप्रधान बालेन म्हणाले की, आज जगात बंदुका, तोफा आणि दारूगोळा कोणत्याही अडथळ्यांविना वेळेवर सीमा ओलांडून पोहोचतात, परंतु शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी खते, इंधन यांसारख्या प्राथमिक गरजा वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत..PM Kisan 24th Installment : पीएम किसानच्या २४व्या हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळणार? शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा; दसऱ्यापूर्वी खात्यात जमा होण्याची शक्यता.नेपाळमधील उदाहरणे देत ते म्हणाले की, पावसाळ्यात पेरणीच्या वेळी गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत खते पोहोचली नाहीत, महामार्ग बांधण्यासाठी डांबर मिळाले नाही आणि घरात जेवणाच्या वेळी स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध नव्हता. ही केवळ नेपाळची वैयक्तिक दुर्दैवी कथा नसून भारत, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या सर्वच प्रादेशिक देशांची हीच व्यथा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.