India New Zealand: न्यूझीलंडशी मुक्त व्यापाराचे नवे पर्व; भारतात २० अब्ज डॉलर गुंतविणार, काेणत्या क्षेत्रांना हाेणार फायदा?

नवी दिल्ली: भारत आणि न्यूझीलंडमधील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी मुक्त व्यापार करारावर आज शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापारमंत्री टॉड मॅकक्ले यांनी राजधानी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे अवघ्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्णत्वास गेलेल्या या कराराच्या अधिकृत दस्तावेजावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. भारतीय कुशल कामगारांसाठी न्यूझीलंडने दरवर्षी पाच हजार विशेष व्हिसा देण्याचे मान्य केले आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक, अभियंते, आरोग्य कर्मचारी, भारतीय व्यावसायिक स्वयंपाकी आणि योग शिक्षकांचा समावेश असेल. हे व्यावसायिक न्यूझीलंडमध्ये तीन वर्षांपर्यंत राहू शकतील. या करारामध्ये वस्तूंचा व्यापार, समस्यांवरील उपाय, वादांचे निराकरण, कायदेशीर अटी आणि अन्य बाबींसह वीस श्रेणी आहेत . उभय देशांदरम्यान या कराराविषयी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये वाटाघाटी पूर्ण झाल्या होत्या. न्यूझीलंडच्या संसदेच्या मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर चालू वर्षाच्या उत्तरार्धात हा करार अंमलात येईल..भारताने दूध, दही आणि पनीर यांचा समावेश असलेला दुग्धव्यवसाय या करारातून बाहेर ठेवला आहे.न्यूझीलंडमधून येणारे सफरचंद आणि किवी यासारख्या फळांवरील कर काही प्रमाणात कमी करण्यात येईल.न्यूझीलंडमध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तिथे नोकरी शोधण्यासाठी जास्त काळ थांबता येऊ शकेल.उभय देशांतील व्यापार पुढील पाच वर्षांमध्ये दुप्पट करून पाच अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य. .गुंतवणूक१५ वर्षेकालावधी२० अब्ज डॉलरप्रस्तावित गुंतवणूक(१.६ लाख कोटी रुपये).या क्षेत्रांना लाभकापड उद्योगचामड्याच्या वस्तूदागिने आणि औषधे(भारताकडून निर्यात होणाऱ्या शंभर टक्के वस्तूंवर न्यूझीलंडमध्ये कोणताही कर लागणार नाही.).या करारामुळे भारतीय शेतकरी, तरुण, महिला, लघु उद्योजक, कारागिर, स्टार्टअप, विद्यार्थी आणि नवनवीन प्रयोग करणाऱ्यांना फायदा होईल. हा करार प्रगतीचे नवीन मार्ग उघडेल, संधी निर्माण करेल आणि विविध क्षेत्रांतील आमची ताकद वाढवेल.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.अवघ्या नऊ महिन्यांमध्ये पूर्ण झालेला भारत आणि न्यूझीलंडमधील मुक्त व्यापार कराराचा वेग दोन्ही देशांमधील विश्वास, खोली आणि सामाईक उद्दिष्टे दर्शविणारा आहे. गेल्या चार वर्षांत आपण स्वाक्षरी केलेला हा सातवा व्यापार करार आहे.- पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री