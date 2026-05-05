Tamil Nadu Politics: द्रविडभूमीत नवा ‘थलपती’, तब्बल ४९ वर्षांनी पहिला अभिनेता मुख्यमंत्री मिळण्याची शक्यता, स्टॅलिनसह दिग्गज मंंत्री पराभूत!

-वॉल्टर स्कॉट तमिळनाडूच्या राजकारणात अभिनेते आणि तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाचे अध्यक्ष जोसेफ विजय 'थलपती' यांनी ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. १९७७ मध्ये एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) यांनी राजकारणाची दिशा बदलल्यानंतर, तब्बल ४९ वर्षांनी राज्याला पहिला अभिनेता मुख्यमंत्री मिळणार आहे. या विजयामुळे तमिळनाडूतील सहा दशकांपासून सुरू असलेली द्रविड चळवळीतून जन्मलेल्या पक्षांची मक्तेदारी संपुष्टात आली. .'शिट्टी' चिन्हाने क्रांती'टीव्हीके' पक्षाने १०७ जागांवर विजय मिळविला असून विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. त्यांना बहुमतासाठी केवळ अकरा जागांची आवश्यकता आहे. तांत्रिकदृष्ट्या राज्यात त्रिशंकू स्थिती आहे. सत्ताविरोधी लाट आणि बदलाच्या अपेक्षेमुळे सत्ताधारी द्रमुकला मोठा फटका बसला असून, त्यांच्या आघाडीला केवळ ७४ जागांवर समाधान मानावे लागले. जयललिता यांच्या निधनानंतर एकाही निवडणुकीत यश न मिळालेला अण्णा द्रमुक ५३ जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला..सीमन यांचा 'नाम तमिळार कच्ची' हा पक्ष खातेही उघडू शकला नाही. चित्रपट कलाकारांना डोक्यावर घेण्याची तमिळनाडूची परंपरा विजय यांनी कायम राखली. एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) आणि जयललितांनंतर आता विजय यांच्या रूपाने एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे आश्वासन आणि बदलाची हाक यामुळे आयटी व्यावसायिक, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि अल्पसंख्याक समुदायानेही विजय यांना पसंती दिली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पक्षस्थापनेनंतर त्यांनी २०२६ ची निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. 'टीव्हीके'च्या 'शिट्टी' चिन्हाने राज्यात मोठी क्रांती घडवली..दोन वर्षांच्या आत यशअण्णा द्रमुकला मागे टाकत विजय यांनी टीव्हीके आणि द्रमुकमध्ये प्रमुख लढतीचे स्वरूप दिले. १९७७ मध्ये अभिनेते एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) मुख्यमंत्री बनलेले पहिले अभिनेते होते. विधानसभेवर (फोर्ट सेंट जॉर्ज) 'एमजीआर' यांनी डिसेंबर १९८७ पर्यंत अधिपत्य गाजवले. 'एमजीआर' यांनी द्रमुकतून राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात करून १९७२ मध्ये अण्णा द्रमुक स्थापन केल्यानंतर अनेक वर्षांच्या परिश्रमांनंतर मुख्यमंत्रिपद मिळवले होते; मात्र विजय यांनी अवघ्या दोन वर्षांत सत्ता काबीज करत हा पराक्रम साधला..चेंगराचेंगरी दुर्घटनेचे आव्हानगेल्या सप्टेंबरमध्ये करूर येथील सभेत झालेल्या चेंगराचेंगरीत ४१ जणांचा, त्यात प्रामुख्याने महिला आणि मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतरही विजय यांनी मोठ्या अडचणींचा सामना केला. तरीही निकालांच्या कलांवरून त्यांनी सहज विजय मिळवला. करूर या मतदार संघात अण्णाद्रमुकचे उमेदवार विजयभास्कर हे विजयी झाले असून, त्यांना ७१ हजार ५४२ मते मिळाली आहेत..फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पक्ष स्थापन करताना विजय यांनी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळवण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पहिल्या प्रदेश अधिवेशनात त्यांनी आघाडी व सत्तावाटपासाठी तयार असल्याचे सांगितले होते. मात्र कोणताही पक्ष सोबत न आल्याने त्यांनी ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली. तामिळनाडूत एका बाजूला ‘शिट्टी’ (टीव्हीकेचे निवडणूक चिन्ह) क्रांतीची आणि सत्ताविरोधी सुप्त लाट होती.या प्रचंड मोठ्या विजयाच्या जल्लोषातही विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षाने चेंगराचेंगरीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांची आठवण ठेवत हे यश त्यांना समर्पित केले आहे. ‘‘आमचा नेता विजय यांना मिळालेले हे यश राज्यातील महिलांनी त्यांच्यावर दाखविलेल्या विश्वासामुळे मिळाले आहे. त्या विजय यांना आपल्या मुलाच्या, भावाच्या आणि कुटुंबाच्या रुपात पाहतात. एक संवेदनशील आणि विश्वासू नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहतात. यामुळेच आमच्या पक्षाला मोठा विजय मिळाला आहे,’’ असे या पक्षाने म्हटले आहे. दरम्यान, या यशानंतर ‘टीव्हीके’ पक्षाने आपल्या विजयी उमेदवारांना एका हॉटेलवर ठेवण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. विजय यांच्याशी हातमिळवणी करावी, अशी विनंतीही राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष खर्गे यांच्याकडे केल्याचे समजते..१९६७ मध्ये सी. एन. अण्णादुराई यांनी या राज्यात द्रमुकची सत्ता आणली होती, तर १९७७ मध्ये एमजीआर यांनी अण्णा द्रमुकची स्थापना करून सत्ता मिळवली होती. तेव्हापासून या राज्यात हे दोन पक्ष आलटून-पालटून सत्तेवर होते. यंदा विजय यांच्या दिमाखदार ‘एन्ट्री’ने राजकारणाचे समीकरण पूर्णपणे बदलले. विजय यांनी चेन्नईतील पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व अशा दोन्ही मतदारसंघांतून विजय मिळवला..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.स्टॅलिनसह दिग्गज मंंत्री पराभूतया निवडणुकीत द्रमुकला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षप्रमुख अन् मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा कोलाथूर मतदारसंघात 'टीव्हीके'च्या व्ही. एस. बाबू यांनी पराभव केला. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील दुराईमुरुगन, के. एन. नेहरू, पलानिवेल थियागा राजन (पीटीआर), दुराईमुरुगन, के. एन. नेहरू, थंगम थेन्नारासू, एस. रेगुपथी, एस. मुथुसामी, पी. गीता जीवन, टी. एम. अन्बरासन, अन्बिल महेश पोय्यामोळी, एम. पी. सामिनाथन या दिग्गज मंत्र्यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. चेन्नई या द्रमुकच्या बालेकिल्ल्यात विजय यांनी १६ पैकी १५ जागा जिंकून हा गड उद्ध्वस्त केला. फक्त उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांना जागा वाचवता आली. स्टॅलिन यांचा पराभव करणारे व्ही. एस. बाबू हे स्टॅलिन यांचे निष्ठावंत सहकारी होते. ७५ वर्षांचे बाबू द्रमुकचे माजी आमदार अन् एक मुरलेले राजकारणी आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रथमच कोलाथूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. २०११ पासून कोलाथूर मतदारसंघ अस्तित्वात आला होता, तेव्हा बाबू हे स्टॅलिन यांचे निवडणूक प्रभारी होते. तेव्हापासून स्टॅलिन यांनी येथून सतत निवडणूक जिंकली होती. बाबू यांनी काही महिन्यांपूर्वी 'टीव्हीके'त प्रवेश केला होता. त्याआधी ते अण्णा द्रमुकमध्ये होते. 