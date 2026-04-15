Nirav Modi Extradition Update : नीरव मोदीला भारतात आणलं जाणार? CBIची टीम लंडनमध्ये

नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणातील कायदेशीर अडचण आता दूर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे त्याला लवकरच भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. प्रत्यार्पणाविरोधात नीरव मोदीने दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील दोन आठवड्यांत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यास त्याला भारतात परत आणणे शक्य होणार आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणाची सुनावणी आता गोपनीय पद्धतीने करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही सुनावणी बंद दाराआड होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी सुनावणीत केंद्रीय अन्वेषण विभागाचं पथकही लंडनमध्ये असून त्यांचाही युक्तिवाद ऐकून घेतला जाणार आहे. त्यानंतर निर्णय दिला जाऊ शकतो..जर नीरव मोदीची याचिका फेटाळली गेली, तर ब्रिटनमधून भारतात त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या मार्गातील शेवटचा कायदेशीर अडथळाही दूर होईल. सध्या तो लंडनमधील वेंड्सवर्थ कारागृहात आहे. मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाविरोधातील प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याची याचिका फेटाळली होती. भारतात पाठविल्यास त्याच्यावर अत्याचार होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र भारत सरकारने दिलेल्या हमीनंतर त्या शंका दूर झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते..५५ वर्षीय नीरव मोदी १९ मार्च २०१९ पासून ब्रिटनमध्ये कोठडीत आहे. भारतात त्याच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेतील सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्याचा काका मेहुल चोकसी याचाही समावेश असून, तो सध्या बेल्जियममधील कारागृहात आहे.