४० पैशांनी जीव जाणार नाही, प्रत्येक गोष्टीवर कर दिला पाहिजे; UPI शुल्कावर नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांचं विधान, सांगितली चाणक्यनीति

NITI Aayog VC: केंद्र सरकारकडून आता मोठ्या युपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावणार आहे. यावरून देशात व्यापारी वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जातेय. काही तज्ज्ञांनी यावर चांगला निर्णय असल्याचं म्हटलंय. तर काहींनी सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. दरम्यान, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलंय. त्यांनी म्हटलं की, सरकार कर न घेता चालवता येत नाही. सरकार किरकोळ शुल्क वसूल करत आहे आणि ते देण्यात लोकांना काहीच अडचण असू नये. .अशोल लाहिरी म्हणाले की, शुल्क आकारण्याबाबतचं मत माझं व्यक्तिगत मत आहे, नीति आयोगाचं अधिकृत म्हणणं नाही. नव्या निर्णयाबाबत ते म्हणाले की, सरकार प्रत्येक व्यवहारावर अमर्याद कालावधीसाठी सूट देऊ शकत नाही. मला वाटतं की, लोकांनी प्रत्येक कामासाठी कर दिलाच पाहिजे..Gold Rate Today: अमेरिकेच्या एका निर्णयाने सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती? सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होणार?.चाणक्य नीतिचं उदाहरण देत अशोक लाहिरी यांनी सांगितलं की, मधमाशी जसं फुलाला कोणतीही इजा न करता हळू हळू मध गोळा करते तसं एका राजाने प्रजेकडून कर वसूल केला पाहिजे..लाहिरी यांनी व्यवहारांवर लागणाऱ्या शुल्काची तुलना चेकबूकसारख्या इतर बँकिंग सेवांशी केलीय. ते म्हणाले की, १०० रुपयांच्या व्यवहारांवर फक्त ४० पैसे द्यावे लागतील. तेही फक्त मोठ्या व्यवहारांवर. त्यामुळे तुमचा जीव जाणार आहे का? नक्कीच नाही. व्यवस्था चालवण्यासाठी खर्च द्यावा लागेल आणि हळू हळू याची सवय होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.