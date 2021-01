यंदाचा प्रजासत्ताक दिन परदेशी पाहुण्यांशिवाय; ५५ वर्षानंतर घडतोय नवा इतिहास!

Republic Day 2021: नवी दिल्ली : भारताचा ७२वा प्रजासत्ताक दिन सोहळा यंदा परदेशी पाहुण्याविना पार पडणार आहे, यावर आता शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. कोरोना व्हायरसच्या नव्या स्ट्रेनने जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रजासत्ताक दिन मोजक्या निमंत्रितांच्या उपस्थित साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे परदेशी पाहुण्यांना निमंत्रित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.

Due to global COVID-19 situation, it was decided not to have a foreign head of state or head of government as R-Day chief guest: MEA

