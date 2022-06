क्रेडिट कार्ड युपीआयला जोडण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने आज मांडला. या प्रस्तावाबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांतदास यांनी माहिती दिली. या प्रस्तावात दिलेल्या प्रमाणे क्रेडीट कार्ड युपीआयला जोडल्यास ग्राहकांना अतिरीक्त सुविधा मिळणार असल्याचे दास म्हणाले.

क्रेडीट कार्ड युपीआयला जोडल्यास याचे सकारात्मक परीणाम दिसून येणार तर डिजिटल पेमेंटचीही व्याप्ती वाढणार असल्याचे दास यावेळी म्हणाले. (now credit card will unite with upi RBI governor said)

हेही वाचा: चक्क सिगारेटसाठी 10 रुपये न दिल्याने तरुणाला भोसकले, आरोपींवर गुन्हा दाखल

क्रेडिट कार्ड युपीआयला जोडल्यास जवळपास २६ कोटी युजर आणि पाच कोटी व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार. सोबतच गुंतवणूकदार, ग्राहक, व्यापारी यांना सुद्धा लाभ होणार. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट क्षेत्रात ही एक नवी घडामोड म्हणता येईल

हेही वाचा: 50MP कॅमेऱ्यासह 5G Smartphone लॉन्च; मिळेल १५०० रुपयांपर्यंत सवलत

मे महिन्याचा विचार केला तर जवळपास कोटींची कमाई फोन पे, पेटीम या सारख्या ऑनलाईन पेमेंट कंपन्यानी केली आहे जर यांना आता क्रेडिट कार्ड जोडले गेले तर याचा आणखी जास्त फायदा त्यांना होणार असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसते. यासोबतच ऑनलाईन पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना सुद्धा याचा फायदा दिसून येणार. यामुळे ग्राहकांनाही अनेक सुविधा सहज उपलब्ध होणार आहे.

आरबीयाने प्रामुख्याने सांगितले आहे की एनपीसीआय (National payment Corporation of India) यांच्या मार्फत हे रू पे कार्ड वर आधी सुरू करणार त्यानंतर त्यानंतर visa सारख्या सुविधा मिळवण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.