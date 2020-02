DelhiViolence : देसी 'जेम्स बॉण्ड' उतरले रस्त्यावर; हिंदू-मुस्लिम नागरिकांना डोवाल यांची भावनिक साद!

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) प्रमुख अजित डोवाल हे स्वत: दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले. दिल्लीतील हिंसाचार आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने NSA वर सोपविली आहे. त्यामुळे डोवाल आणि त्यांची टीम कामाला लागली आहे.

डोवाल यांनी दिल्लीकरांची स्वत: जातीने भेट घेण्याचा धडाका लावला आहे. त्यांनी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये हानी पोहोचलेल्या मौजपूर भागात जाऊन स्थानिकांशी संवाद साधला. आणि सर्वांना प्रेमभावना जोपासत एकजुटीने पुढे जाण्याचे आवाहन केले.

#WATCH Delhi: National Security Advisor (NSA) Ajit Doval interacts with the local residents of #NortheastDelhi. While speaking to a woman resident he says, "Prem ki bhaavna bana kar rakhiye. Hamara ek desh hai, hum sab ko milkar rehna hai. Desh ko mil kar aage badhana hai." pic.twitter.com/Y1tyAz2LXQ — ANI (@ANI) February 26, 2020

एएनआय वृत्तसंस्थेने डोवाल यांचा एक व्हिडिओ त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरून शेअर केला असून त्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. दिल्लीकरांशी ते संवाद साधताना यामध्ये दिसत आहेत.

दिल्लीच्या उत्तर-पूर्व भागात सर्वाधिक हिंसाचार झाला असून त्यामध्ये जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. काही ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले पाहायला मिळत आहे. गेले दोन दिवस अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, त्यांचे कुटुंब आणि अमेरिका प्रशासनातील काही महत्त्वाचे अधिकारी भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यामुळे डोवाल यांनी त्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष्य दिले होते. आता ट्रम्प आणि त्यांचे पथक मायदेशी परतल्यानंतर डोवाल यांनी दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी लक्ष्य घातले आहे.

Delhi: National Security Advisor (NSA) Ajit Doval reaches Maujpur area to take stock of the situation there. #NortheastDelhi pic.twitter.com/uLrI5eGw2C — ANI (@ANI) February 26, 2020

या पार्श्वभूमीवर डोवाल आणि टीमने हिंदू-मुस्लीम वस्तीतील नागरिकांची भेट घेतली. इतका मोठा अधिकारी स्वत: आपल्या वस्तीमध्ये आला असून आपल्याला सहकार्य करण्याचे आवाहन करत असल्यामुळे स्थानिकांनीही त्यांचे स्वागत केले. आणि समाधान व्यक्त केले. ''दिल्लीतील परिस्थिती नियंत्रणात असून पोलीस त्यांचे काम योग्यरित्या करत आहेत. सुरक्षा यंत्रणेवर माझा पूर्ण विश्वास असून काही वेळात दिल्लीतील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल,'' अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी यावेळी नोंदविली.

दरम्यान, डोवाल यांनी मंगळवारी (ता.२५) रात्री उत्तर-पूर्व दिल्लीतील काही जागांची पाहणी केली. मौजपूर, जाफराबाद, गोकुळपुरी, भजनपुरा येथील घटनास्थळांची पाहणी करत डोवाल आणि टीमने तेथील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला.