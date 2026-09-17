NTA Exam Calendar 2026-27 Out : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! जेईई मेन, यूजीसी-नेटसह प्रमुख परीक्षांच्या तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख प्रवेश आणि पात्रता परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) आगामी शैक्षणिक सत्रातील विविध परीक्षांचे तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर केले आहे. डिसेंबर 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत होणाऱ्या JEE Main, UGC-NET, CSIR-UGC NET, CMAT आणि CUET-PG यांसह विविध परीक्षांच्या प्रस्तावित तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत..NTA ने स्पष्ट केले आहे की, हे वेळापत्रक तात्पुरते असून प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा अन्य अपरिहार्य कारणांमुळे परीक्षांच्या तारखांमध्ये बदल होऊ शकतो. संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन काही परीक्षांसाठी पर्यायी अर्थात ‘बफर तारखाही’ ठेवण्यात आल्या आहेत..UGC-NET डिसेंबर 2026UGC-NET डिसेंबर 2026 परीक्षा 14 ते 19 डिसेंबरदरम्यान घेण्यात येणार आहे. प्रशासकीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे परीक्षा नियोजित वेळेत घेता आली नाही, तर 20 आणि 21 डिसेंबर या बफर तारखांचा वापर केला जाऊ शकतो..CSIR-UGC NETसंयुक्त CSIR-UGC NET परीक्षा 20 आणि 21 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. तांत्रिक किंवा लॉजिस्टिक अडचणी निर्माण झाल्यास बफर तारखेचा वापर केला जाऊ शकतो..JEE Main 2027अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी महत्त्वाची असलेली JEE Main 2027 च्या पहिल्या सत्राची परीक्षा जानेवारीत होणार आहे. सत्र 1 ची परीक्षा 22, 23, 24 आणि 28, 29, 30 जानेवारी 2027 रोजी घेण्यात येणार आहे. तर 31 जानेवारी ही बफर तारीख म्हणून राखीव ठेवण्यात आली आहे..GRB Dairy Success Story : वयाच्या 13 व्या वर्षी सोडले शिक्षण, सायकलवरून विकले लोणी; पुढे उभी केली 1,000 कोटींची कंपनी!.इतर परीक्षांच्या तारखाArmy Cadets College (ACC) परीक्षा : 4 जानेवारी 2027CMAT 2027 : 7 फेब्रुवारी 2027NITTT भाग-1 : 26 आणि 27 फेब्रुवारी 2027CUET-PG 2027 : मार्च 2027 मध्ये 17 दिवस परीक्षाNITTT भाग-2 : 5 आणि 7 मार्च 2027.CUET-PG च्या माध्यमातून देशभरातील केंद्रीय तसेच राज्य विद्यापीठांमधील विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे या परीक्षेच्या तारखांकडे पदव्युत्तर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. NTA च्या या वेळापत्रकामुळे विद्यार्थ्यांना आगामी परीक्षांच्या तयारीचे नियोजन करता येणार असून, अंतिम वेळापत्रक आणि परीक्षांसंदर्भातील अधिकृत सूचना NTAकडून जाहीर केल्या जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.