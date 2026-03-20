Petrol Price: महत्त्वाची बातमी! पेट्रोलचे दर वाढले; वाहनधारकांना मोठा फटका, नवे दर किती? जाणून घ्या...

जर तुम्हीही तुमच्या कार किंवा बाईकसाठी हे विशेष इंधन वापरत असाल, तर ही बातमी थेट तुमच्या खिशाशी संबंधित आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) २० मार्च २०२६ पासून प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात वाढ केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या इंधनाच्या दरात प्रति लिटर २ ते २.३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हा बदल आज सकाळी ६ वाजल्यापासून देशभरात लागू झाला आहे..अहवालानुसार, या ताज्या दरवाढीचा परिणाम प्रामुख्याने या उच्च दर्जाच्या ब्रँडेड इंधनांवर झाला आहे. यामध्ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या 'पॉवर' पेट्रोल आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या 'XP95' सारख्या प्रमुख नावांचा समावेश आहे. वाहन मालक सहसा त्यांच्या महागड्या गाड्या आणि आधुनिक बाईक्समध्ये इंजिनच्या उत्तम कामगिरीच्या अपेक्षेने या प्रीमियम पेट्रोलला पसंती देतात. आता या दरवाढीमुळे मासिक इंधन खर्चात निःसंशयपणे थोडी वाढ होईल..सध्या मध्य पूर्वेत तीव्र भू-राजकीय तणाव आहे. या आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेचा जगभरातील इंधन बाजारांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलावर आणि पुरवठा साखळ्यांवर असा दबाव येतो. तेव्हा त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारभावांवर होतो. यामुळेच भारतातील तेल कंपन्यांना हा आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी करण्यासाठी प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती वाढवाव्या लागल्या आहेत. ही दरवाढ केवळ उच्च-गुणवत्तेच्या प्रीमियम पेट्रोलपुरतीच मर्यादित आहे. जर तुम्ही तुमच्या रोजच्या प्रवासासाठी वाहनात रेग्युलर पेट्रोल भरत असाल, तर तुम्हाला या दरवाढीबद्दल अजिबात काळजी करण्याची गरज नाही. .तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, रेग्युलर पेट्रोलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रमुख युरोपीय देशांनी आणि जपानने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रयत्न करण्याची तयारी दर्शवल्याने आणि अमेरिकेने तेल पुरवठा वाढवण्यासाठी पावले उचलल्याने शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या. किमती १०० डॉलरच्या पातळीच्या वर राहिल्या. तरीही, इराणने आखाती देशांमधील तेल आणि वायू प्रकल्पांवर हल्ला केल्यामुळे उत्पादनात कपात करावी लागल्याने, या आठवड्यात बेंचमार्क ब्रेंटमध्ये सुमारे ५% वाढ अपेक्षित आहे.