ONGC Pipeline Gas Leak : ओएनजीसी पाइपलाइनमधून गॅस गळती; ग्रामस्थ गावाच्या बाहेर, काहींनी स्वत:ला घेतलं कोंडून

ONGC Pipeline Gas Leakage Incident : आंध्र प्रदेशातील अंबेडकर कोनासीमा जिल्ह्यातील मालिकीपूरम तालुक्यातील पूर्व पालेम गावात ओएनजीसीच्या पाइपलाइनमधून गॅस गळती झाल्याची घटना समोर आली आहे. या गॅस गळतीमुळे परिसरात तीव्र वास पसरला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आपत्कालीन पथकांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले..प्राथमिक माहितीनुसार, शुक्रवारी (३० जानेवारी २०२६) पहाटे ओएनजीसीच्या एका पाइपलाइनमधून गॅस गळती सुरू झाली. गॅसचा तीव्र वास आसपासच्या भागात पसरताच नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. गॅस गळतीची माहिती मिळताच आपत्कालीन पथके तातडीने घटनास्थळी पोहोचली. गॅसचा उग्र वास रोखण्यासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या..नागरिकांनी घेतली खबरदारीगॅस पसरल्यानंतर अनेक ग्रामस्थांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपल्या घरांमध्येच थांबणे पसंत केले, तर काही जणांनी खबरदारी म्हणून परिसर सोडून दूर जाणे योग्य समजले. स्थानिक प्रशासनाने ओएनजीसी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने बाधित भागात नागरिकांची ये-जा रोखली आहे. जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडू नये..Kolhapur Illegal Abortion : बेकायदेशीर उमलणाऱ्या कळ्या खुडायचा, गर्भपात करणारा बोगस डॉक्टर दोन महिन्यांनी पोलिसांच्या हाती; कोल्हापुरातील घटना.तांत्रिक तपास सुरूअधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येत आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची अद्यापही माहिती समोर आली नाही. मात्र, गॅस गळती नेमकी कशामुळे झाली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सध्या या प्रकरणाची सखोल तांत्रिक तपासणी सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..