ONGC Pipeline Gas Leak : ओएनजीसी पाइपलाइनमधून गॅस गळती; ग्रामस्थ गावाच्या बाहेर, काहींनी स्वत:ला घेतलं कोंडून

Emergency Response Gas Leakage : ओएनजीसी गॅस पाइपलाइनमधील गळतीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ग्रामस्थांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बाहेर काढण्यात आले असून परिस्थितीवर प्रशासन लक्ष ठेवून आहे.
Sandeep Shirguppe
ONGC Pipeline Gas Leakage Incident : आंध्र प्रदेशातील अंबेडकर कोनासीमा जिल्ह्यातील मालिकीपूरम तालुक्यातील पूर्व पालेम गावात ओएनजीसीच्या पाइपलाइनमधून गॅस गळती झाल्याची घटना समोर आली आहे. या गॅस गळतीमुळे परिसरात तीव्र वास पसरला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आपत्कालीन पथकांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले.

