CAA : विरोधकांमुळेच देशावर आली 'ही' वेळ; गृहमंत्र्यांची सडकून टीका

गांधीनगर : देशामध्ये अराजकता निर्माण करण्यासाठी विरोधकांकडून नागरिकत्व कायद्याबाबत चुकीचा प्रचार केला जात असल्याची घणाघाती टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे.

देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेणारी या कायद्यातील एक तरी तरतूद विरोधकांनी काढून दाखवावी, असे खुले आव्हान त्यांनी दिले. यावेळी त्यांच्या बोलण्याचा रोख हा कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल आणि डाव्या नेत्यांच्या दिशेने होता.

विरोधकांकडे आता मुद्दाच राहिलेला नाही, त्यामुळेच ही मंडळी नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात अपप्रचार करत असून, यामुळे देशामध्ये अराजकता निर्माण झाली आहे, असे शहा म्हणाले. गुजरात पोलिस दलाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे शनिवारी (ता.11) शहांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेच्या मुद्‌द्‌यावरून विरोधकांवर टीका केली.

