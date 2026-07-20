Parliament Politics: बंडखोरांच्या उपस्थितीवर आक्षेपांचे बाण; सर्वपक्षीय बैठकीतून विरोधकांचा सभात्याग, सरकारकडून सारवासारव

नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील प्रवेशाच्या मुद्द्याला आक्षेप घेत विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठकीतून सभात्याग केला. बंडखोरांच्या विलीनीकरणाला लोकसभाध्यक्षांनी मान्यता दिलेली नसताना, सरकारने कोणत्या बळावर बंडखोरांना आमंत्रित केले, असा आक्षेप तृणमूल काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दरम्यान, विरोधकांचा सभात्याग प्रतीकात्मक असून त्याला बहिष्कार मानले जाऊ नये, अशी सारवासारव सरकारने केली. तसेच, सर्व विषयांवर चर्चेला तयार असल्याचेही सांगितले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास उद्यापासून (ता. २०) सुरुवात होत आहे. हे अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून, या अधिवेशनात सरकारने महत्त्वाची विधेयके मांडण्याचे नियोजन केले आहे. प्रथेप्रमाणे सरकारतर्फे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, राज्यसभेतील सभागृहनेते जे. पी. नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. .मात्र या बैठकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर २० खासदारांचे ‘एनसीपीआय’ या पक्षात विलीनीकरण आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत जाण्याला लोकसभाध्यक्षांनी दिलेली मान्यता यावरून वातावरण तापले. या निर्णयांविरोधात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांसह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सभात्याग केला. काही वेळानंतर ते बैठकीत परतले आणि संसद अधिवेशनाबद्दल चर्चा झाली..केंद्र सरकारला या अधिवेशनातील विधेयकांवर सविस्तर चर्चा हवी आहे. नंतर सरकारवर चर्चा न करता किंवा गोंधळात विधेयके मंजूर केल्याचा आरोप होऊ नये. सभागृह सुरळीत चालल्यास सर्वांना आपली मते मांडण्याची संधी मिळेल.- किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री.विरोधकांचे आक्षेपसरकारने तृणमूल काँग्रेसचे संख्याबळ २८ दाखविण्यात आले. बंडखोर २० खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी अद्याप मंजुरी दिली नाही. तरीही, बंडखोर खासदारांना सर्वपक्षीय बैठकीसाठी कोणत्या आधारावर बोलावण्यात आले, असा आक्षेप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांनी घेतला.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य करणे घटनाबाह्य असल्याचा आरोप खासदार अरविंद सावंत यांनी केला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील १० खासदारांपैकी सात खासदारांना पळवून नेण्यात आले आहे. त्याविरोधातील आमचा अर्ज अद्याप प्रलंबित आहे. तरीही त्यांना राज्यसभेत स्वतंत्र वेगळी आसनव्यवस्था देण्यात आली आहे. हे लोकशाहीचे अपहरण आणि हत्या आहे, असे टीकास्त्र आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा सदस्य एन. डी. गुप्ता यांनी सोडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.