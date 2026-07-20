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Parliament Politics: बंडखोरांच्या उपस्थितीवर आक्षेपांचे बाण; सर्वपक्षीय बैठकीतून विरोधकांचा सभात्याग, सरकारकडून सारवासारव

TMC rebel MPs merger latest political news: बंडखोर खासदारांना आमंत्रणावरून विरोधकांचा संताप, तृणमूल व शिवसेना (उद्धव) यांचे लोकसभाध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह, सर्वपक्षीय बैठकीतून प्रतीकात्मक सभात्याग
All-Party Meeting Marred by Opposition Protest Over Merger of Rebel Lawmakers

All-Party Meeting Marred by Opposition Protest Over Merger of Rebel Lawmakers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील प्रवेशाच्या मुद्द्याला आक्षेप घेत विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठकीतून सभात्याग केला. बंडखोरांच्या विलीनीकरणाला लोकसभाध्यक्षांनी मान्यता दिलेली नसताना, सरकारने कोणत्या बळावर बंडखोरांना आमंत्रित केले, असा आक्षेप तृणमूल काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला.

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