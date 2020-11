अमित शहा झोपले होते का? रोहिंग्यासंदर्भातील वक्तव्यावर ओवेसींनी दिलं भाजपला चॅलेंज

हैदरदाबादमधील स्थानिक निवडणूकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्योरोपाच्या फैरी झडताना पाहायला मिळत आहे. एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी आपल्या उमेदवाराचा प्रचारादरम्यान भाजपवर पलटवार केलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न विचारत त्यांनी रोहिंग्यासंदर्भातील वक्तव्यावरुन भाजपवर निशाणा साधला. एवढेच नाही तर भाजप प्रामाणिक असेल तर त्यांनी दावा केलेल्या 30 हजार रोहिंग्यापैकी केवळ 1000 रोहिंग्याच्या नावाची यादी दाखवावी, असे आव्हानही त्यांनी भाजपला दिले आहे.

भाजप यूथ विंगचेचे अध्यक्ष आणि खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी प्रचारादरम्यान एमआयम पक्षाचे प्रमुख ओवेसी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. मताच्या राजकारणासाठी 30 हजार रोहिंग्या मुस्लिमांची नावे मतदार यादीत घातली आहेत, असे तेजस्वी सूर्या यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर ओवेसींनी पलटवार केलाय. तेजस्वी सूर्या यांच्या वक्तव्याचा अर्ध केंद्रीय गृहमंत्री झोपा काढत आहेत, असा घ्यायचा का? जर भाजप खरे बोलत असेल तर पुढील 24 तासांत त्यांनी 1000 रोहिग्यांची नावे जाहीर करावीत, असे आव्हान देखील भाजपला दिले.

If there're 30,000 Rohingyas in electoral list, what is Home Minister Amit Shah doing? Is he sleeping? Isn't this his job to see how are 30-40 thousand Rohingyas listed? If BJP is honest, it should show 1,000 such names by tomorrow evening: Asaduddin Owaisi #Hyderabad (23.11.20) pic.twitter.com/XrIpVa6yks

— ANI (@ANI) November 24, 2020