संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १४ विधेयकं मांडली, १२ मंजूर; चर्चेच्या वेळेत अन् प्रश्नोत्तरात कामकाज नापास

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचं शेवटच्या दिवसाचं कामकाजही विरोधकांच्या गदारोळामुळे स्थगित करण्यात आलं. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कामकाज स्थगित करण्याआधी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचं कामकाज सुरुवातीला १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. विरोधकांनी वोटर लिस्ट रिविजनच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातला. यामुळे कामकाज पुढे चालू ठेवलं गेलं नाही..न्यायाधीश व्हायचं होतं, पण लग्नासाठी घरच्यांचा दबाव; वकील तरुणीनं बेपत्ता होण्याचा आखला प्लॅन, १३ दिवसांनी सापडली.ओम बिर्ला यांनी कामकाज स्थगित करण्याची घोषणा करण्याआधी या अधिवेशनात झालेल्या कामकाजाची माहिती सभागृहात दिली. पावसाळी अधिवेशनात एकूण १४ सरकारी विधेयके सादर करण्यात आली. यातील १२ विधेयकांना मंजुरी दिली गेली. सभागृहात २८ आणि २९ जुलै रोजी ऑपरेशन सिंदूरवर विशेष चर्चा झाली. त्याचा समारोप पंतप्रधानांच्या उत्तराने झाला. भारतीय अंतराळ मोहिम यावर १८ ऑगस्ट रोजी चर्चा झाली. तर पावसाळी अधिवेशनात मौखिक उत्तरासाठी ४१९ तारांकित प्रश्न होते. पण फक्त ५५ प्रश्नांचीच मौखिक उत्तरे दिली गेली..लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितलं की, अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सर्वांनी ठरवलं होतं की, सभागृहात १२० तास चर्चा करू. बिझनेस एडवायजरी कमिटीनेही यावर सहमती दर्शवली होती. मात्र नियोजनात अडथळे आणि सातत्यानं होणाऱ्या विरोधामुळे आपण फक्त ३७ तासच चर्चा करू शकलो. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सर्वांचं वागणं आणि कामाची पद्धत सगळा देश बघत आहे..बेस्ट पतपेढीत एकही जागा नाही, राज ठाकरे म्हणाले,'मला माहितीच नाही विषय, छोटी गोष्ट आहे रे'.जनता खूप अपेक्षेनं आपल्याला निवडून इथं पाठवते. आपण सखोल आणि मर्यादा राखून चर्चा करू असं त्यांना वाटतं. गेल्या काही दिवसांपासून पाहतोय की चर्चेवेळी मर्यादा पाळली जात नाहीय. सभागृहात, संसद परिसरात ज्या पद्धतीने घोषणाबाजी होतेय, लोकप्रतिनिधी बोर्ड घेऊन येतायत आणि पूर्वनियोजीत विरोध करतायत ते पाहता ही आपली परंपरा नाही असंही लोकसभा अध्यक्षांनी नमूद केलं..पावसाळी अधिवेशनात ज्या पद्धतीने वागले, ज्या भाषेचा वापर केला गेला आणि घोषणा दिल्या ते मर्यादेला धरून नव्हतं. आपला प्रयत्न असायला हवा की प्रतिष्ठेनुसार चर्चा व्हावी. सदनाची प्रतिष्ठा कायम राहिली पाहिजे. नियोजित विरोध. घोषणाबाजी हे टाळलं पाहिजे अशी विनंतीही ओम बिर्ला यांनी केली.