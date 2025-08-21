देश

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १४ विधेयकं मांडली, १२ मंजूर; चर्चेच्या वेळेत अन् प्रश्नोत्तरात कामकाज नापास

Parliament Monsoon Session : पावसाळी अधिवेशनात एकूण १४ सरकारी विधेयके सादर करण्यात आली. यातील १२ विधेयकांना मंजुरी दिली गेली. ऑपरेशन सिंदूर आणि भारतीय अंतराळ मोहिमेबाबत विशेष चर्चा करण्यात आली.
Parliament monsoon session 2025
Parliament monsoon session 2025Esakal
सूरज यादव
Updated on

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचं शेवटच्या दिवसाचं कामकाजही विरोधकांच्या गदारोळामुळे स्थगित करण्यात आलं. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कामकाज स्थगित करण्याआधी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचं कामकाज सुरुवातीला १२ वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली. विरोधकांनी वोटर लिस्ट रिविजनच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातला. यामुळे कामकाज पुढे चालू ठेवलं गेलं नाही.

Parliament monsoon session 2025
न्यायाधीश व्हायचं होतं, पण लग्नासाठी घरच्यांचा दबाव; वकील तरुणीनं बेपत्ता होण्याचा आखला प्लॅन, १३ दिवसांनी सापडली
Loading content, please wait...
India
Bjp
Congress
political
delhi
Monsoon
parliament
Parliament monsoon session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com