पावसाळी अधिवेशन 2020 Live : माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींसह अन्य दिग्गज नेत्यांना श्रद्धांजली

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटजन्य परिस्थितीत आजपासून 18 दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. देशातील कोरोनाची भीषण परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेतून सावरण्याची रणनिती यासंदर्भात हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. सीमारेषेवर चीनकडून सुरु असलेल्या कुरापतीचा मुद्दा हा देखील अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी असेल. याशिवाय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेच्या उपसभापती नियुक्तीसाठी मतदानही घेण्यात येईल. जेडीयूचे हरिवंश आणि मनोज झा या दोन्ही नेत्यांमध्ये सामना आहे.

- चीनच्या मुद्यावरुन काँग्रेस मोदी सरकारला घेरणार;

आम्ही लष्करी जवानांसोबत आहोत. भारत-चीन यांच्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीत परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांनी नक्की कोणत्या विषयावर चर्चा केली याचे उत्तर मोदी सरकारला द्यावे लागेल, असे काँग्रेस खासदार शशि थरुर यांनी म्हटले आहे.

Govt is accountable to Parliament. When have they reported to us on talks b/w Defence & Foreign Ministers (of India & China)? Nation needs to be taken into confidence by govt. Question of support for military beyond debate we're very strongly with our Army:Shashi Tharoor,Congress https://t.co/o8cdXRKEyQ pic.twitter.com/0yCSH9k0qh — ANI (@ANI) September 14, 2020

-माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींसह अन्य दिग्गज नेत्यांना श्रद्धांजली

MPs pay tribute to ex-President Pranab Mukherjee, legendary Indian classical vocalist Pandit Jasraj, ex-Chhattisgarh CM Ajit Jogi, MP Governor Lalji Tandon, UP Ministers Kamal Rani & Chetan Chauhan and ex-union minister Rahguvansh Prasad Singh & others who passed away this year. pic.twitter.com/IAXJc1OJZK — ANI (@ANI) September 14, 2020

- पहिल्या दिवशी डीएमके आणि सीपीआय (एम) ने लोकसभेत NEET परीक्षेसंदर्भात आत्महत्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव ठेवला आहे.

DMK and CPI(M) have given Adjournment Motion notice in Lok Sabha over 'suicide of 12 teenage students due to NEET'. #MonsoonSession https://t.co/gdnEigxsXL — ANI (@ANI) September 14, 2020

- अधिवेशनाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनच्या कुरापतीचा मुद्दा केंद्रस्थानी असणार याचे संकेत दिले.