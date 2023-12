Parliament: घुसखोरांचं नेमकं कुणाशी ‘कनेक्शन’? हाच दिवस का निवडला? जाणून घ्या तपासात काय आलंय समोर

नवी दिल्ली : लोकसभेत कामकाज सरू असताना बुधवारी(ता.१३) प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून सभागृहात घुसून गोंधळ घातलेल्या आरोपींचे नेमके कनेक्शन कुणाशी आहे, हा तपास यंत्रणेसमोरील प्रश्न असून तपास यंत्रणा विविध अंगाने त्याचा शोध घेत आहेत.

या प्रकरणातील आरोपी वेगवेगळ्या राज्यांमधील आहेत, परंतु हे सर्व आरोपी एका समाज माध्यमातील एका समूहातून एकमेकांच्या संपर्कात होते, असे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. (Parliament Security Breach what connections of intruders why did the choose this day need to know)