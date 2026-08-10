एका राज्याचं नाव बदलणार, संसदेत महत्त्वाची विधेयके होणार सादर; विरोधक मागण्यांवर ठाम, गदारोळाची चिन्हे

सकाळ न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : सलग पंधरा दिवस संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात फारसे सकारात्मक काम झाले नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाचे शेवटच्या आठवड्याचे कामकाज देखील गोंधळात वाहून जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आजपासून होणाऱ्या कामकाजादरम्यान विदेशातून निधी प्राप्त करण्याबाबतचे ‘एफसीआरए’ नियमन विधेयक सादर होणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या विधेयकाला तीव्र विरोध केला जाईल, असे काँग्रेसकडून याआधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे..धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या युवकांवर झालेल्या लाठीमाराबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत निवेदन करावे, तसेच राममंदिरातील दानचोरीच्या मुद्द्यावर चर्चा घेतली जावी, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी मागील १५ दिवसांपासून संसदेत आक्रमक रुप घेतले होते. अमित शहा हे संसदेत येत नसल्याची तक्रार विरोधी पक्षांनी केल्यानंतर, ‘सभागृहात कोणता मंत्री येणार, हे विरोधक ठरवू शकत नाही’, असे प्रत्युत्तर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिले होते..Iran Hormuz: होर्मुझसाठी इराणच्या नव्या अटी; ‘यूएई’च्या जहाजावर हल्ला, येमेनचे हौथींवर हल्ले.उभय सभागृहांचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे, यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्न होऊनही त्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. ‘केलेल्या गुन्ह्यासाठी आज ना उद्या शहा यांना उत्तर द्यावे लागेल’, असे मागील काही काळापासून आक्रमक भूमिका घेतलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले आहे..सोमवारच्या कामकाजात ‘एफसीआरए’ विधेयकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे येत्या बुधवारी हे विधेयक चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडले जाऊ शकते. सोमवारच्या कामकाजात लोकसभेत चार तर राज्यसभेत दोन विधेयके ठेवण्यात आली आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा विषय मागे पडला आहे. पण मोदी-शहा यांनी अलीकडील काळात विविध पक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेत लोकसभेतल्या संख्याबळाची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. ‘एफसीआरए’ आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या विषयावर कोणत्याही स्थितीत तडजोड केली जाणार आहे, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अखेरच्या आठवड्यातले कामकाज गदारोळात वाहून गेले तर नवल वाटायचे कारण नाही..केंद्र सरकार संसदेत सोमवारी महत्त्वाची विधेयकं सादर करण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडून केरळच्या नामांतराबाबत विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सुधारणा विधेयक मांडलं जाऊ शकतं. तर राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडूनही विधेयक मांडलं जाणार आहे..मोदी-शहा हेच लक्ष्यअधिवेशनात आतापर्यंत केवळ परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांबाबतच्या विधेयकावर विस्तृत चर्चा होऊ शकली होती. गत पंधरा दिवसांत लोकसभेत कामकाजासाठी निश्चित असलेल्या ९० तासांपैकी केवळ १५.३६ तास काम होऊ शकले. यातही घोषणा आणि गदारोळाचा समावेश जास्त आहे. गोंधळातच आठ विधेयके मंजूर करण्यात आली. दुसरीकडे राज्यसभेत २४.२१ तास कामकाज झाले. यात सहा विधेयके मंजूर करण्यात आली. उभय सभागृहांत विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री शहा यांनाच लक्ष्य केल्याचे चित्र आहे. खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे धाडस नसल्यामुळे हे नेते सभागृहाकडे फिरकत नसल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि शहा शेवटच्या आठवड्यात सभागृहात हजर राहत विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर देणार का, हा औत्सुक्याचा विषय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.