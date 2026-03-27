देश

Petrol Diesel Shortage India : पेट्रोल -डिझेल, गॅसचा तुटवडा आहे का नाही; खुद्द सरकारनेच स्थितीबाबत केल खुलासा

LPG gas shortage India : देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा असल्याच्या अफवांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली. इंधन साठा आणि पुरवठ्याबाबत जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Petrol Diesel Supply India : देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती उत्तम आहे. भारताकडे पुरेसा साठा उपलब्ध असून इंधन कपातीची गरज नसल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून आज सांगण्यात आले. काही जुने व्हिडिओ किंवा परदेशातील छायाचित्रे वापरून देशात इंधन टंचाई असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर केंद्र सरकार कठोर कायदेशीर कारवाई करेल. नागरिकांनी समाज माध्यमांवरील अफवांकडे दुर्लक्ष करावे आणि केवळ अधिकृत सरकारी माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

Loading content, please wait...
petrol
petrol pump
Diesel Price
Petrol & Diesel Prices
Diesel
nagpur petrol price
Central and State Governments
Petrol Pump Workers
petrol diesel price hike in india
petrol and diesel
petrol diesel price hike today
petrol and diesel price
diesel petrol supply news
central government news
Diesel cars in India
Petrol and Diesel Price Hike
Diesel Tanker
diesel price today
Nagpur Petrol And Diesel News
Petrol diesel prices today
Petrol Price in Pune
petrol price today
diesel price today in Pune
E20 petrol controversy

Related Stories

No stories found.