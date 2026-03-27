Petrol Diesel Shortage India : पेट्रोल -डिझेल, गॅसचा तुटवडा आहे का नाही; खुद्द सरकारनेच स्थितीबाबत केल खुलासा

Petrol Diesel Supply India : देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती उत्तम आहे. भारताकडे पुरेसा साठा उपलब्ध असून इंधन कपातीची गरज नसल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून आज सांगण्यात आले. काही जुने व्हिडिओ किंवा परदेशातील छायाचित्रे वापरून देशात इंधन टंचाई असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर केंद्र सरकार कठोर कायदेशीर कारवाई करेल. नागरिकांनी समाज माध्यमांवरील अफवांकडे दुर्लक्ष करावे आणि केवळ अधिकृत सरकारी माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे..'जी-७'मध्ये होईल मंथनपश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाने जगाची काळजी वाढविली असताना फ्रान्समध्ये उद्या (ता.२७) 'जी-७' देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होत आहे. यात सामील होण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर पॅरिसमध्ये दाखल झाले आहेत. युद्धविरामासह 'होर्मुझ'मधील कोंडीवर मार्ग काढण्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीत चर्चा होईल. 'जी-७'देशांच्या समूहात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी, इटली आणि जपान या जगातील सात बलाढ्य देशांचा समावेश आहे..इराणचा 'टोलनाका'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील २० टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक होते. इराणने येथे आता अनधिकृतपणे 'टोल नाका' सुरू केल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या मार्गावरून जाण्यासाठी काही जहाजांना शुल्क भरावे लागत आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डशी संबंधित वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारण्यासाठी इराणची संसद कायदेशीर प्रक्रिया राबवत आहे..US Iran Conflict : मोठा दिलासा ! गॅस तुटवड्याचं संकट टळणार, इराणने भारतासाठी खुली केली होर्मुझची सामुद्रधुनी.'आम्ही या भागाला सुरक्षा पुरवतो, त्यामुळे जहाजांनी शुल्क भरणे स्वाभाविक आहे,' असे इराणच्या खासदारांनी म्हटले आहे. इराणच्या या भूमिकेमुळे आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.