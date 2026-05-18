Fuel Crisis: पेट्रोल-डिझेलनंतर LPG दर वाढणार का? देशात इंधनाचा किती साठा शिल्लक? सरकारने संपूर्ण आकडाच सांगितला

गेल्या काही महिन्यांपासून मध्य-पूर्वेतील तणावाचा अनेक देशांवर परिणाम होत आहे. परिणामी भारतात अलीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. यामुळे एलपीजी, इतर गॅस आणि खतांच्या किमतीही लवकरच वाढू शकतात, अशी अटकळ बांधली जात आहे. केंद्र सरकारने आता या संदर्भात एक नवीन माहिती दिली आहे. देशात पुरेसा गॅस साठा असल्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे..देशातील परिस्थितीबाबत अद्ययावत माहिती दिली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी नुकतेच सांगितले की, तेल, वायू किंवा इतर कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता नाही. पश्चिम आशियातील संकट सुरू होऊन अडीच महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील परिस्थिती अजूनही सामान्य नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. .या सर्व घटकांमुळे आपल्या कच्च्या तेलाच्या, एलपीजीच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरही परिणाम झाला आहे. आपल्या तेल शुद्धीकरण कारखाने सामान्यपणे कार्यरत आहेत आणि आपल्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे. या पत्रकार परिषदेदरम्यान, खत विभागाच्या सहसचिवांनी त्यांच्या विभागाच्या परिस्थितीबद्दलही माहिती दिली. .ते म्हणाले, "खत विभाग कळवतो की, या हंगामासाठी, म्हणजेच खरीप हंगामासाठी राज्यांमध्ये खतांची उपलब्धता ५१% पेक्षा जास्त आहे आणि देशभरात अंदाजे २००.९८ लाख मेट्रिक टन खते उपलब्ध आहेत. प्रमुख खतांच्या कमाल किरकोळ किमतीत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. संकटाच्या काळापासून देशांतर्गत उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढून ८६.२ लाख मेट्रिक टन झाले आहे आणि २२ लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त आयात आपल्या देशात पोहोचली आहे.".