Petrol-Diesel Stock India: देशात पेट्रोल-डिझेलचा साठा किती दिवसांचा? केंद्र सरकारने जनतेला दिली स्पष्ट माहिती

PM Narendra Modi: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच नागरिकांना ऊर्जा बचतीचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने जनतेला खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवण्याची विनंती केली आहे..तसेच मालवाहतुकीसाठी रस्त्यांऐवजी रेल्वेला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. यामुळे देशावरील आर्थिक दबाव कमी होण्यास मदत होईल. घरगुती गॅसच्या बाबतीतही सरकारने सांगितले की, गेल्या तीन दिवसांत विक्रमी संख्येने एलपीजी सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले असून पुरवठा साखळी सुरळीत सुरू आहे..''आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असले, तरी देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही.'' असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या देशाकडे ६० दिवसांचा कच्चा तेल आणि नैसर्गिक वायूचा, तर ४५ दिवसांचा एलपीजी साठा शिल्लक आहे. सर्व रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने काम करत असून पेट्रोल पंपांवर किंवा गॅस एजन्सींकडे पुरवठ्याची कोणतीही टंचाई नसल्याचे सरकारने सांगितले आहे..पंतप्रधानांनी हैदराबाद येथील भाषणात केवळ इंधनच नव्हे, तर इतर गोष्टींमध्येही बचतीचे आवाहन केले आहे. त्यांनी नागरिकांना किमान एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळण्याची आणि अनावश्यक परदेश दौरे किंवा डेस्टिनेशन वेडिंग पुढे ढकलण्याची विनंती केली. यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, दैनंदिन आहारात खाद्यतेलाचा वापर १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे..इंधन वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा 'वर्क फ्रॉम होम' आणि व्हर्च्युअल मीटिंग्सची संस्कृती स्वीकारण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संकटाचा सामान्य ग्राहकांवर कमीत कमी परिणाम व्हावा, यासाठी सरकार सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने आश्वस्त केले.