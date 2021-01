बिग बींची 'कॉलर ट्यून' डोक्यात जाते; थेट हायकोर्टात याचिका दाखल

मुंबई - कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावानंत देशात केंद्र सरकारने नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. लॉकडाऊन केल्यानंतरही लोकांनी काळजी घ्यावी यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे मेसेज दिले. त्यामध्ये फोन केल्यानंतर प्रत्येकाला कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून काळजी घेण्यास सांगण्यात आले. कोणालाही फोन केला की ऐकू येणारी कॉलर ट्यून 'नमस्कार आज हमारा पूरा देश और विश्व कोरोनाकी चुनौती का सामना कर रहा हैं' ही बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजातली आहे.

कॉल लावताच सर्वात आधी हा आवाज कानावर पडतो. कोरोनाच्या या कॉलर ट्यूनवरून सोशल मीडियावर अनेक मीम्स व्हायरल झाली आहेत. दरम्यान, आता ही ट्यून बंद करावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका कोणी दाखल केली हे समोर आलेलं नाही.

PIL filed in Delhi High Court seeking the removal of mobile caller tune on #COVID19 awareness in the voice of actor Amitabh Bachchan

— ANI (@ANI) January 7, 2021