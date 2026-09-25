PM Kisan 24th Installment : पीएम किसानच्या २४व्या हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळणार? शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा; दसऱ्यापूर्वी खात्यात जमा होण्याची शक्यता

PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या २४व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहेत. २३वा हप्ता जूनमध्ये वितरित झाल्याने पुढील हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप २४व्या हप्त्याची तारीख जाहीर केलेली नाही..पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. योजनेचा २३वा हप्ता २० जून २०२६ रोजी वितरित करण्यात आला होता. त्यावेळी ९.४४ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर १८ हजार ८८० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती..ऑक्टोबरमध्ये हप्ता येण्याची शक्यता का?पीएम किसानचे हप्ते साधारण चार महिन्यांच्या अंतराने वितरित केले जातात. जूनमध्ये २३वा हप्ता मिळाल्याने ऑक्टोबरमध्ये पुढील हप्ता येण्याची शक्यता आहे. दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे. मात्र, याला अद्याप केंद्र सरकारची अधिकृत पुष्टी नाही..PM Kisan Yojana: खुशखबर! 'या' महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार २००० रुपये; किसान योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर.ई-केवायसी पूर्ण आहे का तपासा२४वा हप्ता मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच आधार प्रमाणीकरण, बँक खाते आणि जमीन अभिलेखातील माहिती अचूक आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. माहितीमध्ये त्रुटी असल्यास हप्ता मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.