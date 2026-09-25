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PM Kisan 24th Installment : पीएम किसानच्या २४व्या हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळणार? शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा; दसऱ्यापूर्वी खात्यात जमा होण्याची शक्यता

PM Kisan Payment Date : पीएम किसान योजनेचा २३वा हप्ता २० जूनला जमा झाला. आता २४व्या हप्त्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा असून ऑक्टोबरमध्ये हप्ता मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
PM Kisan 24th Installment

PM Kisan 24th Installment

eSakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या २४व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहेत. २३वा हप्ता जूनमध्ये वितरित झाल्याने पुढील हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप २४व्या हप्त्याची तारीख जाहीर केलेली नाही.

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