BRICS Summit 2026 : पीएम मोदींनी पुतिन यांना भेट दिलेला 'तिरुक्कुरल' ग्रंथ काय आहे? जाणून घ्या संत तिरुवल्लुवर यांचा इतिहास

नवी दिल्ली : ब्रिक्स (BRICS) परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात सुमारे ४५ मिनिटे द्विपक्षीय चर्चा झाली. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पुतिन यांना तमिळ संत-कवी तिरुवल्लुवर यांच्या प्रसिद्ध 'तिरुक्कुरल' या ग्रंथाची रशियन भाषेतील विशेष आवृत्ती भेट दिली. या भेटीमुळे तिरुवल्लुवर आणि त्यांच्या साहित्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली (PM Modi Gifts Thirukkural to Vladimir Putin) आहे..द्विपक्षीय चर्चेपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी पुतिन यांचे हस्तांदोलन करून, तसेच मिठी मारून आत्मीयतेने स्वागत केले. या भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..कोण होते संत-कवी तिरुवल्लुवर?तिरुवल्लुवर हे तमिळ साहित्यातील महान कवी, संत आणि तत्त्वज्ञ म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या जीवनाविषयीच्या ऐतिहासिक नोंदी फारशा उपलब्ध नसल्याने त्यांचा जन्म, जन्मस्थान, कुटुंब आणि धार्मिक ओळख याबाबत वेगवेगळी मते आढळतात. त्यामुळे त्यांना एखाद्या विशिष्ट धर्म किंवा समुदायाच्या चौकटीत बांधणे कठीण मानले जाते..तिरुवल्लुवर यांची सर्वात प्रसिद्ध साहित्यकृती म्हणजे 'तिरुक्कुरल'. या ग्रंथात नैतिकता, सदाचार, सामाजिक जीवन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि प्रेम अशा विविध विषयांवर अत्यंत संक्षिप्त; मात्र सखोल विचार मांडण्यात आले आहेत..'तिरुक्कुरल' हा तमिळ साहित्य आणि भारतीय तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो. जीवन जगण्याच्या मूल्यांपासून ते राज्यकारभार आणि मानवी संबंधांपर्यंत अनेक विषयांवर या ग्रंथातून मार्गदर्शन मिळते..Inspiring Story : शेतकऱ्याच्या मुलानं नाकारल्या तब्बल 11 सरकारी नोकऱ्या; आईचं स्वप्न पूर्ण करत अखेर बनला SDM, 12 व्या प्रयत्नात श्यामनं कसं मिळवलं यश?.'तिरुक्कुरल'मध्ये काय आहे?'तिरुक्कुरल'मध्ये एकूण १३३ अध्याय असून त्यामध्ये १,३३० द्विपदी आहेत. हा ग्रंथ प्रामुख्याने तीन भागांत विभागला जातो. अरम (सदाचार), पोरुळ (सामाजिक व राजकीय जीवन) आणि इनबम (प्रेम). तिरुवल्लुवर यांनी या ग्रंथातून माणसाने नैतिक आणि सदाचारी जीवन कसे जगावे, समाज आणि राज्यव्यवस्था कशी असावी तसेच मानवी नात्यांमध्ये कोणती मूल्ये जपली पाहिजेत, याबाबत विचार मांडले आहेत..कन्याकुमारीमध्ये तिरुवल्लुवरांचा १३३ फूट उंच पुतळातिरुवल्लुवर यांच्या स्मरणार्थ तमिळनाडूतील कन्याकुमारी येथे समुद्रातील एका खडकावर भव्य पुतळा उभारण्यात आला आहे. विवेकानंद रॉक मेमोरियलजवळ असलेला हा पुतळा पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. या स्मारकाची एकूण उंची १३३ फूट आहे. ही उंची 'तिरुक्कुरल'मधील १३३ अध्यायांचे प्रतीक आहे..३८ फूट उंच चौथरापुतळ्याच्या रचनेत ३८ फूट उंच चौथरा आणि त्यावर उभारलेली ९५ फूट उंच तिरुवल्लुवरांची मूर्ती आहे. चौथऱ्याची ३८ फूट उंची 'तिरुक्कुरल'मधील 'अरम' म्हणजेच सदाचार किंवा नीतिमत्ता या विभागातील ३८ अध्यायांचे प्रतीक मानली जाते..सुमारे ७ हजार टन वजनाचा पुतळातिरुवल्लुवर यांच्या या भव्य पुतळ्याचे वजन सुमारे ७,००० टन आहे. प्रसिद्ध शिल्पकार व्ही. गणपती स्थपती यांनी या पुतळ्याची निर्मिती केली. १ जानेवारी २००० रोजी या पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले. आज हा पुतळा केवळ तिरुवल्लुवर यांच्या स्मृतीचे प्रतीक राहिलेला नाही, तर तमिळ साहित्य, संस्कृती आणि 'तिरुक्कुरल'मधील जीवनमूल्यांचेही महत्त्वपूर्ण प्रतीक म्हणून ओळखला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.