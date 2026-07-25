PM Modi Instagram Video : 'थँक्यू फ्रेंड्स!' नीट पेपरफुटीच्या वादावर पंतप्रधान मोदींचा तरुणांना मध्यरात्री नवा मेसेज; Instagram वर व्हिडिओ पोस्ट करत काय म्हणाले पीएम?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (ता. २४) रात्री उशिरा इन्स्टाग्रामवर आणखी एक व्हिडिओ शेअर करत देशातील तरुणांचे आभार मानले. यापूर्वी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर केलेल्या व्हिडिओला (PM Modi new Instagram video today) मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली..व्हिडिओ संदेशात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "काल रात्री तुमच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. माझ्या व्हिडिओला दिलेल्या प्रेमाबद्दल, सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल आणि सूचनांबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. तुमचे प्रेम असेच कायम राहो आणि आपले नाते अधिक दृढ व्हावे, हीच अपेक्षा आहे.".याआधी गुरुवारी रात्री पंतप्रधान मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर 'सेल्फी-स्टाईल' व्हिडिओ शेअर करून देशातील विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला होता. 'नीट' (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांबाबत सरकार गंभीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..CM Joseph Vijay Movie : कायदेशीर लढाई आणि सेन्सॉरच्या आक्षेपानंतर अखेर 'जननायकन' रिलीज! थलपती विजय यांच्या शेवटच्या चित्रपटाची धमाकेदार एन्ट्री, 50 वर्षांनी इतिहासाची पुनरावृत्ती.ते म्हणाले, "पेपरफुटी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांत या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत.".पंतप्रधानांनी सांगितले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यासह कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल आणि संसदेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात संबंधित विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल..दरम्यान, गुरुवारी रात्री प्रसिद्ध झालेल्या पंतप्रधानांच्या व्हिडिओला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या २४ तासांत या व्हिडिओला सुमारे २८ कोटी व्ह्यूज मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे..विद्यार्थ्यांना दिलेल्या संदेशात पंतप्रधान मोदी यांनी सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे आश्वासन दिले. परीक्षांमधील गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.