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PM Modi Instagram Video : 'थँक्यू फ्रेंड्स!' नीट पेपरफुटीच्या वादावर पंतप्रधान मोदींचा तरुणांना मध्यरात्री नवा मेसेज; Instagram वर व्हिडिओ पोस्ट करत काय म्हणाले पीएम?

PM Modi thanks youth after Instagram video : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवरील नव्या व्हिडिओत तरुणांचे आभार मानले आहेत. पेपरफुटी रोखण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये, कठोर कायदा आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
PM Modi thanks youth after Instagram video

PM Modi thanks youth after Instagram video

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (ता. २४) रात्री उशिरा इन्स्टाग्रामवर आणखी एक व्हिडिओ शेअर करत देशातील तरुणांचे आभार मानले. यापूर्वी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर केलेल्या व्हिडिओला (PM Modi new Instagram video today) मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

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