PM मोदींचं नवं रील, सोने खरेदीवर काय म्हणाले? देशवासियांचं केलं अभिनंदन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर नवं रील शेअर केलंय. यातून पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेचं ७.८ टक्के विकास दर गाठल्याबद्दल अभिनंदन केलंय. देशवासियांना त्यांनी पुन्हा एकदा परदेश प्रवास करणं टाळण्यास आणि गरज नसल्यास सोनं खरेदी करू नये असं आवाहन केलंय. पंतप्रधान मोदींनी यावेळी पुन्हा एकदा विरोधकांवर निशाणा साधत म्हटलं की, काही लोक निराशेच्या गर्तेत असून ते खोटं पसरवून लोकांची दिशाभूल करत आहेत..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशवासियांचं खूप खूप अभिनंदन, आपण ७.८ टक्के विकास दर गाठला आहे. देश आनंदाने भारावलाय. मी देशवासियांचं त्यांच्या संकल्पशक्तीसाठी आणि पुरुषार्थाबद्दल अभिनंदन करतो. जग युद्धात बुडालं आहे. चारही बाजूला युद्ध सुरू आहे. जग संकटांनी घेरलंय. पुरवठा साखळी विस्कळीत झालीय. २०२० च्या कोरोनाकाळापासून आतापर्यंत स्थैर्य दिसत नाही. तरीही भारत वेगानं प्रगती करतोय..दुसरीकडे भारतातच निराशेत बुडालेले लोक खोट्याच्या आधारे निराशा पसरवण्याचा प्रयत्न करतायत. मात्र या सगळ्या अडथळ्यांना पार करून ७.८ टक्के वाढ आपण गाठलीय. आपल्याला ही गती कायम ठेवायची आहे. पुढेही जायचं आहे. यासाठी आत्मनिर्भर भारत बनवणं गरजेचं असल्याचंही पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं..स्वदेशीचा मंत्र, वोकल फॉर लोकल वाढलं पाहिजे. परदेश प्रवास टाळायला हवा. परदेशात लग्न करू नये. गरज नसेल तर सोनंही खरेदी करू नये याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदींनी केला. आपण जितका स्वदेशीवर जोर देऊ, आत्मनिर्भरतेवर जोर देऊ त्या जोरावर स्वांतंत्र्याची शंभरी विकसीत भारतात साजरी होईल. तरुण पिढीला विकसीत भारत आपण सोपवू असा विश्वासही मोदींनी व्यक्त केला..आपलं धोरण योग्य आणि हेतू स्वच्छ आहे. १४० कोटी देशवासियांची ताकद देशाला नव्या उंचीवर नेत आहे. देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी संकल्प करूया आणि तो संकल्प सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करूया असंही मोदी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.