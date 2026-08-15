PM Modi Mental Naxalism Statement : 'नक्षलवादाने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले'; मानसिक नक्षलवादाला ठेचल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही, पीएम मोदींचा जोरदार हल्ला

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नक्षलवाद आणि माओवादाच्या मुद्द्यावरून जोरदार हल्ला चढवला. जंगलांमध्ये सक्रिय असलेल्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांविरोधातील लढ्यात देशाला मोठे यश मिळाले असले, तरी माओवादी विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या तथाकथित ‘मानसिक नक्षलवाद्यां’ना ओळखून त्यांना समाजापासून वेगळे करणे आवश्यक (PM Modi Red Fort speech on Maoism) आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले..मोदी म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून माओवादी विचारसरणीच्या लोकांनी देशातील सत्ताकेंद्रांमध्ये विविध पदे भूषवली. काही जण सरकारी समित्यांवर सल्लागार म्हणून कार्यरत राहिले आणि धोरणांवरही या विचारसरणीचा प्रभाव पडला. जंगलांमध्ये बंदूक हाती घेऊन हिंसाचार करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात यश आले असले, तरी विचारांच्या माध्यमातून हिंसा आणि अराजकतेला खतपाणी घालणारे लोक अद्याप सक्रिय असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला..समाजाला चुकीच्या दिशेने नेण्याचे प्रयत्नदेशातील समाजाला चुकीच्या मार्गावर नेण्यासाठी विविध डावपेच आखले जात आहेत, असे सांगत मोदी म्हणाले, या मानसिक नक्षलवाद्यांना ओळखणे आणि त्यांना वेगळे करणे गरजेचे आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर देशातील तरुण पिढीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. सुरक्षित भारताची उभारणी करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, आव्हान देशाच्या सीमेच्या आतून असो किंवा बाहेरून, भारत प्रत्येक परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सज्ज असल्याचे त्यांनी नमूद केले..AI Training and Youth Development : 1 कोटी तरुणांना मोफत AI ट्रेनिंग! लाल किल्ल्यावरून पीएम मोदींची मोठी घोषणा; असा होणार तरुणांना थेट फायदा.बंदुकीच्या धाकाने दशकांपर्यंत दहशत२१ व्या शतकातही अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या आव्हानांचा कायमस्वरूपी सामना करणे आवश्यक असल्याचे मोदी म्हणाले. नक्षलवाद आणि माओवादामुळे लाखो तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले. अनेक मातांनी आपली मुले गमावली, तर असंख्य पालकांची स्वप्ने धुळीस मिळाली..नक्षलवादाने देशातील मोठ्या भागाला तब्बल चार दशके बंदुकीच्या धाकाखाली ठेवले. या हिंसाचारात संविधान आणि लोकशाही मूल्यांवरही घाला घालण्यात आला. देशाच्या नागरिकांचे संरक्षण करताना ३,५०० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी शहीद झाले. युद्धजन्य परिस्थितीपेक्षाही अधिक जवानांना या संघर्षात प्राण गमवावे लागल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. नक्षलवादी हिंसाचाराने अनेक भाग रक्तरंजित केल्याचेही त्यांनी सांगितले..२०१४ मध्ये घेतला होता नक्षलवादमुक्त भारताचा संकल्प२०१४ मध्ये जनतेने सत्तेची संधी दिल्यानंतर देशाला नक्षलवादाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता, असे मोदी यांनी सांगितले. आज नक्षलवादी आणि माओवादी हिंसेची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली असून, एकेकाळी रक्तरंजित संघर्षासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये आता विकास, विश्वास आणि प्रगतीचा तिरंगा फडकत असल्याचे त्यांनी म्हटले..मात्र, हे आव्हान पूर्णपणे संपले आहे, असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असा इशाराही पंतप्रधानांनी दिला. सशस्त्र हिंसेसोबतच समाजात अराजकता आणि हिंसक विचार पसरविणाऱ्या प्रवृत्तींनाही ओळखून त्यांचा मुकाबला करणे आवश्यक असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.